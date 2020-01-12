Іран попереджав США: спливли резонансні дані про авіаудар

Американські військовослужбовці на авіабазі Айн-аль-Асад на півночі Іраку заздалегідь знали про авіаудар, що готував Іран.

Це дозволило їм сховатися в притулках за 2,5 години до атаки, повідомляє телеканал CNN. Інформації про те, як саме буде діяти Тегеран, у військових не було.

До часу, коли почався перший з чотирьох ракетних залпів, більшість військовослужбовців або покинули базу, або сховалися в бункерах.

Атака тривала близько двох годин, а удари були нанесені тільки з тієї частини авіабази, де розташовувалися американські військові. За інформацією телеканалу, частина ракет впала всього в декількох метрах від бункерів, де ховалися військові.

Фото бази США з супутника Bloomberg

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська.

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