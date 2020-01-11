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11 січня • оновлено в 12:27
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Іран не зможе приховати сліди: з'ясувалася доля "чорних скриньок" Boeing 737

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Влада Ірану передасть Франції "чорні скриньки" літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії під Тегераном.

Про це заявив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар, передає Shahraranews. За його словами, Іран хотів дослідити "чорні скриньки" на своїй території, але через неможливість розшифрувати самописці вирішив передати їх Франції.

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"Чорна скринька" літака МАУ

"Чорна скринька" літака МАУ

Скріншот із відео

Відзначається, що спочатку в Ірані просили Канаду, Францію і США надати своє обладнання для розшифровки "чорних скриньок", але ті відмовилися.

У підсумку, Україна, Швеції, Великобританії, Канаді та США запропонували вибрати незалежну лабораторію і ті вирішили відправити самописці до Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані 8 січня, в результаті якого загинули 11 українців. Там було зазначено, що частина інформації з "чорних скриньок" отримати не вдасться.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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