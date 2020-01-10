Іран може взяти провину за крах літака МАУ – ЗМІ

Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737.
Про це повідомило видання Iran International увечері 10 січня з посиланням на кілька джерел.
Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета потрапила в лайнер через людську помилку.
За неофіційними даними інших ресурсів, керівництво Ірану може виступити з такою заявою вже 11 січня на прес-конференції, де розповість свою версію трагедії.
چند منبع در ایران به ایران اینترنشنال گفتهاند که یک تیم کارشناسی در ایران در حال بررسی گزارش هایی است که بر اساس آن خطای انسانی عامل شلیک موشک به سوی هواپیما بلافاصله پس از برخاستن از فرودگاه امام بوده است.- ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) 10 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".