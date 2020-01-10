Іран може взяти провину за крах літака МАУ – ЗМІ

Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737.

Про це повідомило видання Iran International увечері 10 січня з посиланням на кілька джерел.

Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета потрапила в лайнер через людську помилку.

За неофіційними даними інших ресурсів, керівництво Ірану може виступити з такою заявою вже 11 січня на прес-конференції, де розповість свою версію трагедії.

چند منبع در ایران به ایران اینترنشنال گفتهاند که یک تیم کارشناسی در ایران در حال بررسی گزارش هایی است که بر اساس آن خطای انسانی عامل شلیک موشک به سوی هواپیما بلافاصله پس از برخاستن از فرودگاه امام بوده است. - ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) 10 січня 2020 р

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