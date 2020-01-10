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10 січня • оновлено в 22:43
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Іран може взяти провину за крах літака МАУ – ЗМІ

24.6т
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Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737.

Про це повідомило видання Iran International увечері 10 січня з посиланням на кілька джерел.

Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета потрапила в лайнер через людську помилку.

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За неофіційними даними інших ресурсів, керівництво Ірану може виступити з такою заявою вже 11 січня на прес-конференції, де розповість свою версію трагедії.

Іран може взяти провину за крах літака МАУ – ЗМІ
Іран може взяти провину за крах літака МАУ – ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В отличии от Украины и борта MH-17 Иран сразу предоставил все переговоры пилотов и вышки. А так же все расшифровки по ведению с радаров. Украина получила все и по первому требованию. Со своей же стороны В деле с МН-17 Украина сделала все, чтобы такие же данные не попали в руки комиссии по расследованию. Прямопротивоположное поведение показывает кто заинтересован в расследовании, а кто наоборот скрывает. У Ирана нечего скрывать, а у Украины было и есть.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Oleg Oleg, ты че дурачокя????На место аварии Мн 17 были макаки,которые без угрызение совести растамкавали вещи убитых детей и укр.поедставителей не допустили к месту аварии
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Тугай Юрий
Тугай Юрий
Oleg Oleg, Только слежение тогда велось уже российской стороной, поскольку территория не контролировалась Украиной, и все эти данные должны были представить россияне. И таки да, не предоставили. И таки да, РФ есть, что скрывать. Уж больно Путину не хочется в гаагскую тюрьму, хоть она и комфортная.
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