Головна Новини
23 квітня • оновлено в 12:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Новини світу

Злий одесит
Злий одесит
Український блогер Всі статті автора

Информационный удар МО России по ФСБ

7.7т
Читати матеріал російською

Когда я вчера описывал статью Дениса Короткова “Головорезы 2.0” опубликованную в российской “Новой газете” и рассказывающую о зверствах ЧВК “Вагнер” в Сирии, обращая внимание не на сам контекст материала, а на то, что это информационный удар МО РФ по ФСБ, то и подумать не мог, что этот удар будет настолько болезненно воспринят рыжими с Лубянки.

Дело в том, что за прошедшие двое суток ФСБ подорвало практически все свои информационные площадки, за исключение разве что The Insider, дабы ответить Кужугетовичу на его выпад. И подрыв этот заполыхал ярким пламенем афилиатов, озарившем всю Россию. Но, что самое главное, скандал дошёл до Кремля.

Так, вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о публикациях в “Новой газете” материалов о событиях в Сирии назвав их фейковыми, а именно: “В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о ситуации в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе. В целом очень плохая, негативная практика”.

Конечно, ничего другого от Пескова ожидать не приходилось, но это не означает, что произнесенное им слово “фейк”, соответствует действительности и в Кремле к этому репортажу так относятся. Но всё же, не будем заострять внимание на главной кремлевской башне, а обратим его на конфронтацию двух других – ФСБ и МО РФ.

Так, ответка ФСБ прилетела МО РФ очень быстро и, передовиком на данном поприще стало “Федеральное агентство новостей”, заявляющее о том, что Коротков распространяет фейк. То, что ФАН работает в связке с Лубянкой видно по множеству их публикаций, в большинстве своем непрофессиональных и не выдерживающих критики, но пользующихся большой популярностью. Например, как и нынешняя, обвиняющая Короткова в фейке, но при этом сама изобилующая ложью, в частности, заявлением, что ни одного из участников резни так и не удалось идентифицировать.

Это ложь, поскольку убийцы сирийца идентифицированы и их имена были озвучены ещё в 2019 году, например - Станислав Дычко, бывший полицейский со Ставрополья

Так же, российские информационные площадки обращают внимание на то, что данный “фейк” был опубликован в связи с успехами ЧВК “Вагнер” в других странах, а потому, является попыткой дискредитировать успешную компанию. Но на самом деле ЧВК “Вагнер” сейчас терпит провал за провалом, от Мозамбика до Ливии.

Затем, к ковровой бомбардировке подключились представители Pravda.ru не единожды уличенные в распространении фейков и, невероятно, но представили своё расследование новых фото “Новой газеты”, называя их инсценировкой и, внимание, заказом от ИГИЛ! При этом в своём расследовании они использовали отфотошопленные фотографии полугодичной давности, где распятый труп сирийца заменили на флаг ИГИЛ. Разумеется, это расследование очень понравилось ФАН, и они разогнали его через свой ресурс.

Но не только федерального уровня СМИ были задействованы в нынешней информационной акции. Даже мелкие площадки, третьесортного уровня, такие как “Слово и дело” стали распространять видео признания некоего источника, говорящего на камеру о том, что Коротков лично признавался, что готовит фейк про ЧВК “Вагнер”. Странно, что они не опубликовали видео, где некий источник говорит о том, что Коротков лично признавался, что готовит покушение на Путина. Думаю, было бы больше КПД.

А уже 22 апреля ФАН публикует “расследование” касательно деятельности турецких ЧВК в Сирии, тем самым забивая эфир с ЧВК “Вагнер”. Напомню, что в прошлом году историю с издевательствами вагнеровцев пытались загасить публикацией сообщениями о неких преступлениях британского спецназа на Ближнем Востоке и реанимировав слезную историю с захваченным в плен и убитым ИГИЛ казаком ещё в 2017 году.

То есть, мы можем в полной мере оценить то, насколько ярко заполыхало в кремлевской башне, где засело ФСБ. Пригожинская рать была явно не готова к тому, что Кужугетович достанет из дальнего пыльного ящика, старый материал, все документы по которому ещё не были явлены миру, но припасены на потом.

Но, тот пожар, что сейчас полыхает в РФ в связи с очередным выплеском ушата помоев, коими являются наёмники ЧВК “Вагнер”, россиянам в лицо, это лишь информационная баталия, которая по-прежнему остается затянувшейся прелюдией к настоящей конфронтации силовиков. Конфронтацией, которая по мере истощения финансирования в виду сложнейшей экономической ситуации в стране, лишь усилиться и обострится.

Пока, что же, как минимум, стоит ожидать действий Пригожинских и Шойговских по нескольким направлениям. Первое – это подключение к делу проверенного The Insider и удар по ГРУ. Второе – это задействование патриарха Кирилла, у которого с Пригожиным общий бизнес. В данном случае патриарх сыграет роль насаждающего нарративы о священной миссии русских воинов в далёких странах. А ответом на вот это всё вполне может стать третье – раскрутка через сторонние ресурсы МО РФ фактов применения вагнеровцами в Ливии химического оружия. По крайней мере, соответствующее заявление о применении нервнопаралитического газа уже сделал глава МВД Ливии Фатхи Башага.

А потому, безусловно “далі буде”, но и даже нынешней яркостью полыхающей башни ФСБ удовлетворён на все 146%!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
6
Смішно
42
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
На идиш это звучит так: "Ду ис дрек, енс ис тыныф" - и те и те - де**мо -"хрен редьки не слаще"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
lazar galka
lazar galka
о как озаботился
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
шурик , злой-гандурасик , ГОТОВЬ ПАМПЕРСЫ - СКОРО САЛЮТ УВИДИШЬ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги