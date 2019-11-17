Імпічмент Трампа: в США дали нові свідчення про розмову із Зеленським

Резонансна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським була "незвичайна і недоречна".
Про це заявила співробітниця віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс, яка чула розмову і дала свідчення разом з екс-співробітником Ради нацбезпеки Тімом Моррісоном, передає Reuters.
Розшифровка показань була надана в скороченому вигляді. Вільямс підтвердила, що Трамп просив Зеленського провести антикорупційне розслідування відносно його суперника на президентських виборах 2020 року Джо Байдена і його сина Хантера.
За її словами, ситуація виглядала так, ніби мова йшла скоріше про "особистий політичний порядок денний" Трампа, а не про зовнішньополітичні інтереси США.
Моррісон же заявив, що заморозка виплати допомоги Україні була пов'язана з вимогою Трампа оголосити про плани провести розслідування щодо Байденів і компанії Burisma.
У той же час він зазначив, що в розмові двох президентів не помітив нічого незаконного.
Трам і Зеленський
колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.
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