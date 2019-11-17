Імпічмент Трампа: в США дали нові свідчення про розмову із Зеленським

Резонансна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським була "незвичайна і недоречна".

Про це заявила співробітниця віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс, яка чула розмову і дала свідчення разом з екс-співробітником Ради нацбезпеки Тімом Моррісоном, передає Reuters.

Розшифровка показань була надана в скороченому вигляді. Вільямс підтвердила, що Трамп просив Зеленського провести антикорупційне розслідування відносно його суперника на президентських виборах 2020 року Джо Байдена і його сина Хантера.

За її словами, ситуація виглядала так, ніби мова йшла скоріше про "особистий політичний порядок денний" Трампа, а не про зовнішньополітичні інтереси США.

Моррісон же заявив, що заморозка виплати допомоги Україні була пов'язана з вимогою Трампа оголосити про плани провести розслідування щодо Байденів і компанії Burisma.

У той же час він зазначив, що в розмові двох президентів не помітив нічого незаконного.

Трам і Зеленський колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

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