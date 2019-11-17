Головна Новини
17 листопада • оновлено в 10:50
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Імпічмент Трампа: в США дали нові свідчення про розмову із Зеленським

1.4т
Читати матеріал російською

Резонансна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським була "незвичайна і недоречна".

Про це заявила співробітниця віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс, яка чула розмову і дала свідчення разом з екс-співробітником Ради нацбезпеки Тімом Моррісоном, передає Reuters.

Розшифровка показань була надана в скороченому вигляді. Вільямс підтвердила, що Трамп просив Зеленського провести антикорупційне розслідування відносно його суперника на президентських виборах 2020 року Джо Байдена і його сина Хантера.

Новини
Трамп випадково "здав": Білий дім попався на гучній брехні через Зеленського

За її словами, ситуація виглядала так, ніби мова йшла скоріше про "особистий політичний порядок денний" Трампа, а не про зовнішньополітичні інтереси США.

Моррісон же заявив, що заморозка виплати допомоги Україні була пов'язана з вимогою Трампа оголосити про плани провести розслідування щодо Байденів і компанії Burisma.

У той же час він зазначив, що в розмові двох президентів не помітив нічого незаконного.

Трам і Зеленський

Трам і Зеленський

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

  • При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги