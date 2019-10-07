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7 жовтня • оновлено в 18:08
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Імпічмент Трампа: до справи залучили експослиню, яка "давила" на Луценка

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У США колишня американська послиня в Україні Марі Йованович дасть свідчення перед Конгресом у процесі розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Як передає Reuters, дипломатка виступить 11 жовтня через можливий тиск на ексгенпрокурора Юрія Луценка.

"Описана колегами як неперевершена професіоналка, в березні Йованович стала об'єктом звинувачень – що категорично заперечується Держдепартаментом – що вона дала українському прокуророві список людей, які не підлягають кримінальному переслідуванню", – йдеться в публікації.

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Зазначається, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявляв, що Йованович заблокувала можливість переконати Україну розслідувати діяльність Гантера Байдена – сина віцепрезидента США Джо Байдена.

Водночас сам глава Білого дому, назвав пані посла "поганою новиною" для Володимира Зеленського в телефонній розмові з українським президентом 25 липня. Саме тоді Трамп і згадав Байдена і "несправедливо закрите розслідування" стосовно компанії Burisma.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Марі Йованович Володимир Зеленський Юрій Луценко
Місце
США
Тег
Імпічмент президента
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