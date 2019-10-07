Імпічмент Трампа: до справи залучили експослиню, яка "давила" на Луценка

У США колишня американська послиня в Україні Марі Йованович дасть свідчення перед Конгресом у процесі розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Як передає Reuters, дипломатка виступить 11 жовтня через можливий тиск на ексгенпрокурора Юрія Луценка.

"Описана колегами як неперевершена професіоналка, в березні Йованович стала об'єктом звинувачень – що категорично заперечується Держдепартаментом – що вона дала українському прокуророві список людей, які не підлягають кримінальному переслідуванню", – йдеться в публікації.

Зазначається, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявляв, що Йованович заблокувала можливість переконати Україну розслідувати діяльність Гантера Байдена – сина віцепрезидента США Джо Байдена.

Водночас сам глава Білого дому, назвав пані посла "поганою новиною" для Володимира Зеленського в телефонній розмові з українським президентом 25 липня. Саме тоді Трамп і згадав Байдена і "несправедливо закрите розслідування" стосовно компанії Burisma.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!