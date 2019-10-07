Імпічмент Трампа: до справи залучили експослиню, яка "давила" на Луценка

У США колишня американська послиня в Україні Марі Йованович дасть свідчення перед Конгресом у процесі розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
Як передає Reuters, дипломатка виступить 11 жовтня через можливий тиск на ексгенпрокурора Юрія Луценка.
"Описана колегами як неперевершена професіоналка, в березні Йованович стала об'єктом звинувачень – що категорично заперечується Держдепартаментом – що вона дала українському прокуророві список людей, які не підлягають кримінальному переслідуванню", – йдеться в публікації.
Зазначається, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявляв, що Йованович заблокувала можливість переконати Україну розслідувати діяльність Гантера Байдена – сина віцепрезидента США Джо Байдена.
Водночас сам глава Білого дому, назвав пані посла "поганою новиною" для Володимира Зеленського в телефонній розмові з українським президентом 25 липня. Саме тоді Трамп і згадав Байдена і "несправедливо закрите розслідування" стосовно компанії Burisma.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович із посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив, що пані посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвів до початку процедури імпічменту в американців.
27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.
Стало відомо, що Волкер на своїй посаді міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.
Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
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