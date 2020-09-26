Ігор Тишкевич – про протести в Білорусі: за будь-яким піднесенням йде етап емоційного вигоряння

Протести в Білорусі будуть активними, але їх зростання може стати тимчасовим, якщо опоненти незаконного обраного Олександра Лукашенка не вийдуть із заявами.

Про це заявив експерт з політики Білорусі Ігор Тишкевич в коментарі OBOZREVATEL. За його словами, протести можуть затягнутися на місяці, а то й роки.

"За будь-яким піднесенням протестних акцій йде етап емоційного вигоряння. Влада підлаштувалася саме під цей процес, щоб негативний тригер не вдарив по ній. Не дивлячись на це, зростання протестної активності буде. Воно буде тимчасове, якщо опоненти Лукашенка не вийдуть із заявами. Зараз очевидно, що протистояння переходить з короткострокової перспективи в таку тривалу гру принаймні на кілька місяців, а то й пару років", – пояснив експерт.

Тишкевич вважає, що проведена інавгурація була спробою перехоплення ініціативи, яка відразу після президентських виборів 9 серпня була в руках протестуючих.

"Кожні пару днів з'являлися нові формати вуличні акцій, а влада не знала, як реагувати. Тепер потенціал протестних акцій в робочі дні вичерпав себе, і навіть при потужному негативному триггере – інавгурації Лукашенка – на акції в цілому по Білорусі вийшли не більше 10 тисяч чоловік. Це не означає, що акції припиняться вже завтра, але збирати їх буде все важче", – пояснив експерт.

Він провів паралелі з українською АТО, яка спочатку для всіх була шоком, а тепер стала фоном. У зв'язку з цим, Тишкевич закликав білоруську опозицію визначитися з подальшими діями і підходом до комунікації з зовнішніми гравцями і населенням. В іншому випадку люди просто перестають реагувати на негативні тригери, а при владі з'явиться додаткова можливість для репресій.

На закінчення експерт розповів, як за допомогою видимості реформ в Білорусі будуть розділяти протестні групи.

"Запустять ідею конституційної реформи – її будуть "продавати" зовнішнім гравцям. Для проформи зареєструє кілька опозиційних партій. Існуючу Координаційну раду сформують з представників окремих організацій та білорусів. На цьому тлі виростуть конфлікти. Так влада вийде на референдум по Конституції, і на нього, швидше за все, винесуть Лукашенка", – підсумував Тишкевич.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, які існують сценарії розвитку подій в Білорусі після "інавгурації" Олександра Лукашенка.