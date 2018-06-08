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Ідеолог "російської весни" обізвав Путіна мазохістом

3.1тЧитати новину російською

Лідер партії "Інша Росія" і один з ідеологів так званої "російської весни" письменник Едуард Лимонов назвав керівництво РФ мазохістами.

Своє висловлювання нацбол зробив у відповідь на різку заяву МЗС Туреччини про те, що Європа повинна і далі підтримувати Україну в боротьбі з Росією за анексувати Крим.

"Якщо ви сьогодні забудете про Крим, а завтра щось трапиться з Україною, то ви будете нести за це відповідальність", - дорікнув ЄС глава МЗС Туреччини Чавушоглу. І цим туркам ми будуємо "Турецький потік" і продаємо С-400! Керівники Росії що - мазохісти? "- написав він у Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лимонов закликав поділити Казахстан між Росією і Китаєм.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Едуард ЛимоновВолодимир Путін
Місце
Росія
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