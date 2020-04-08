Хворі на COVID-19 і коти: з'явилися несподівані поради від британських ветеринарів

Британська асоціація ветеринарів порадила ізолювати домашніх котів, власники яких захворіли на коронавірус COVID-19.

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Про це повідомило CNN. Справа в тому, що вірус може затримуватися на хутрі домашніх тварин так, як і на інших поверхнях.

"Котів із домогосподарств, де живуть інфіковані коронавірусом, або тих, чиї власники перебувають на самоізоляції, слід утримувати на карантині в помешканнях", – заявили фахівці.

Хворі на COVID-19 і коти. Ілюстрація

Раніше було зафіксовано лише невелику кількість випадків COVID-19 у тварин. І наразі немає доказів того, что домашні улюбленці можуть передавати вірус людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці провели експеримент, у результаті якого з'ясували, що коронавірус є найбільш небезпечним для котів.

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