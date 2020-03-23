Британка Тара Джейн Ленгстон, яка опинилася в реанімації через коронавірус COVID-19, розповіла, як протікає її хвороба.

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Відповідне відеозвернення 39-річної мешканки Лондона опублікувало Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка потрапила до лікарні 13 березня. Через два дні у неї діагностували COVID-19. Перебуваючи в відділенні інтенсивної терапії, вона записала себе на телефон і відправила попередження колегам.

Хвора на коронавірус вразила відеозверненням

"Подивіться на мене, я лежу в реанімації і не можу дихати без трубки. До мене під'єднані катетери. Тут у мене канюля, тут ще одна канюля. Зараз я відчуваю себе в десять разів краще, ніж раніше. Якщо ви все ще курите, киньте цю звичку прямо зараз. Тому що чортові легені вам ще знадобляться. І, прошу вас, дотримуйтесь усіх можливих запобіжних заходів. Все це справді жахливо. Ви можете опинитися на моєму місці", – заявила жінка.

Уже спілкуючись з журналістами, британка зазначила, що кожен подих дається їй важко: "Ніби в легенях осколки скла. Складно пояснити. Доводиться боротися за кожен подих. Це страшно. Я б ніколи в житті не хотіла пройти через все це знову".

Ленгстон поділилася, що їй стало зле за 5 днів до госпіталізації.

"Спочатку лікарі вважали, що у мене інфекція органів грудної клітини. Мені прописали антибіотики, ібупрофен і парацетамол. Я приймала близько восьми таблеток ібупрофену щодня. Тепер лікарі вважають, що саме ці ліки погіршили мій стан. Зараз я вже відновлююся. Достатньо одного літра кисню замість 6, що були раніше", – уточнила жінка.

Хвора на коронавірус вразила відеозверненням

Хвора на коронавірус вразила відеозверненням Скріншот з відео

Жінка до хвороби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лыкарка Клер Гєрада з Великобританії, яка заразилася коронавірусом COVID-19, розповіла про три простих засоби, які допомогли їй одужати.

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