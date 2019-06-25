ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список

3.1тЧитати матеріал російською

У мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи в ніч на 25 червня.

Раніше зазначалося, що за резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Відзначимо, що підтримали Україну, як підкреслила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, на своїй сторінці в Facebook, в основному, "старі друзі".

"Але у нас, "старих облич" української делегації і британських лордів, наших грузинських і литовських друзів ще є план. Готуємо на засідання в ПАРЄ "фішечки". Ми боремося", – підкреслила вона.

Новини
"Покаже свою імпотентність!" Гриценко закликав Зеленського до демаршу в ПАРЄ

Голосування в ПАРЄ

Голосування в ПАРЄ

ТСН

Отже, Україну підтримали: 1 – Вірменія, 1 – Швейцарія, 1 – Чехія, 2 – Німеччина, 1 – Данія, 3 – Естонія, 2 – Фінляндія, 5 – Грузія, 1 – Хорватія, 1 – Ліхтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвія, 1 – Молдова, 2 – Нідерланди, 9 – Польща, 1 – Румунія, 4 – Швеція, 1 – Словаччина, 8 – Великобританія. Ясна річ, українці всі голосували проти.

Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Як повідомила Геращенко, найбільше вразили Нідерланди, які майже в повному складі підтримали Росію.

Далі наводимо повний список тих, хто голосував:

Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список
Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили для допомоги родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення до ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ,позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески до бюджету організації. Сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна має внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
8
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Всех повесить на "Миротворце" и в нэзалэжную не пущать, конфисковать имущество и счета в банках всего мира.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как то и Трамп ещё ничего в Твитер не пукнул.....Эх...какая у вас ныне невезуха
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные я уверен что вы будете принципиальные и последовательны....всех этих мразей кто против вас животных...к 9.00 внести в список Миротворец...и объявить по всему миру...Надеюсь я не ошибся в вашей решимости...И где протест Климкина????
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel