Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ: повний список

У мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи в ніч на 25 червня.

Раніше зазначалося, що за резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Відзначимо, що підтримали Україну, як підкреслила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, на своїй сторінці в Facebook, в основному, "старі друзі".

"Але у нас, "старих облич" української делегації і британських лордів, наших грузинських і литовських друзів ще є план. Готуємо на засідання в ПАРЄ "фішечки". Ми боремося", – підкреслила вона.

Голосування в ПАРЄ ТСН

Отже, Україну підтримали: 1 – Вірменія, 1 – Швейцарія, 1 – Чехія, 2 – Німеччина, 1 – Данія, 3 – Естонія, 2 – Фінляндія, 5 – Грузія, 1 – Хорватія, 1 – Ліхтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвія, 1 – Молдова, 2 – Нідерланди, 9 – Польща, 1 – Румунія, 4 – Швеція, 1 – Словаччина, 8 – Великобританія. Ясна річ, українці всі голосували проти.

Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Як повідомила Геращенко, найбільше вразили Нідерланди, які майже в повному складі підтримали Росію.

Далі наводимо повний список тих, хто голосував:

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили для допомоги родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення до ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ,позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески до бюджету організації. Сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна має внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека у червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.

Зі свого боку глава делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи у ній.

3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій стосовно делегацій та посприяти поверненню Росії.

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