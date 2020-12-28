Хроніка коронавірусу на 28 грудня: Україна опинилася на 15-му місці в світі за розповсюдженням COVID-19

Станом на понеділок, 28 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 81 млн осіб. За минулий день виявлено 410 102 нових інфікованих.

Усього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 57,2 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 127 тис., Великобританії – 30 тис. і Росії – 28 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початком пандемії COVID-19 влада забезпечила роботою всіх інфекціоністів України .

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,5 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

Україна опинилася на 15-му місці у світі за розповсюдженням COVID-19, за останню добу в країні заразилися 6113 осіб. Про це свідчать дані Worldometers.

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що країна зможе виконати вимогу виробників вакцини про дуже низькі температури під час транспортування й зберігання. Для цього необхідно залучення потужностей приватних логістичних фармацевтичних компаній.

У Польщі ввели жорсткі карантинні обмеження, які серед іншого забороняють вільне пересування на Новий рік. Локдаун діятиме з 28 грудня до 17 січня. Крім пересування, буде заборонено працювати торговим центрам, кафе і ресторанам, також вводяться обмеження в громадському транспорті.