"Хотів Путіну перемоги": Залмаєв розсекретив хитру гру Назарбаєва

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв всіляко бажав Володимиру Путіну перемоги на виборах, оскільки на словах підтримує його курс, але в той же час деякі свої заяви він робить без згоди з Москвою.

Як пише в блозі на "Обозревателе" американський політолог Пітер Залмаєв, причиною такої поведінки є "вогнища" сепаратизму на півночі Казахстану, який населений етнічними росіянами.

"З одного боку він ніколи не забуває про потенціал сепаратизму на півночі Казахстану, який заселений етнічними росіянами, і яких Путін розглядає в якості "п'ятої колони". Тому він всіляко бажав Путіну перемоги на виборах, і в цілому на словах підтримує його курс. Але в той же час деякі свої заяви Назарбаєв робить без згоди з Москвою", - пише політолог.

Новини Назарбаєв пішов на зближення з Заходом

Від зазначає, що на політику Назарбаєва впливає і той факт, що Росія зараз не в найкращій геополітичній ситуації, перебуваючи в стані конфлікту з Заходом і під санкціями.

"Важлива недавня подія в регіональному контексті: в Астані пройшла консультативна зустріч президентів Киргизії, Узбекистану, Таджикистану і Казахстану. Лідери цих країн визнали, що не планують створювати нові структури між своїми державами, а й одночасно сказали, що їм не потрібна третя сторона, натякнувши на Росію, для вирішення своїх внутрішніх регіональних питань. Якщо читати між рядків, то очевидно, що в постійному конфлікті між Росією і Заходом, Казахстан і його центральноазіатські побратими не можуть повністю віддаватися руки північного сусіда", - резюмує політолог.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилися офіційні підсумки виборів в Росії.