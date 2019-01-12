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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Хорошо, что у Украины такие союзники, а не "братья"

2.7тЧитати матеріал російською

США официально поддержали украинскую автокефалию

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку Украине по случаю создания единой поместной церкви. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа от 10 января.

Помпео отметил, что США поддерживают религиозную свободу, в том числе право членов религиозных групп практиковать свою религию без внешнего вмешательства.

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"Мы приветствуем заявление митрополита Епифания о том, что Православная церковь Украины является открытой для всех православных, и поощряем распространение правительством и церковными иерархами идеи терпимости и уважения к свободе членов всех религиозных объединений исповедовать религию так, как они считают нужным", - говорится в заявлении Помпео.

Штаты не понаслышке знают, что такое терпимость и уважение к свободе выбора - это страна мигрантов. На сегодняшний день - центр цивилизаций мира. Хорошо, что у Украины такие союзники, а не "братья", которые только и хотят - поработить, унизить и ещё за это заставить благодарить.

Спасибо США за поддержку Украины в столь трудное для нашей страны время.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ТомосДерждеп США
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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