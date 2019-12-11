Хоче сховатися від Росії: олігарх-втікач попросив притулку в Україні

Олігарх-втікач, колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні.
Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, пише "Независимая газета".
"Плахотнюк хотів би отримати притулок в Україні, оскільки країна не видає своїх громадян Росії, де він фігурує в декількох кримінальних справах", – повідомив він.
Усатий зазначив, що клопотання про надання політичного притулку було подано відносно недавно. Зараз Плахотнюк перебуває в США, де також просить надати притулок. За словами мера, олігарх мешкає в розкішному будинку в Маямі.
Володимир Плахотнюк
Комерсант
Як писав OBOZREVATEL:
15 червня 2019 року із Молдови, де почалася політична криза, масово почали відлітати бізнесмени і політики. Зазначається, що це частина домовленості між сторонами, що конфліктують.
11 червня Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить Придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.
15 червня Влад Плахотнюк вітк до Британії через Придністров'я і Україну.
Екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка називають найбільшим олігархом Молдови.
Нагадаємо, що в 2017 році Слідчий комітет РФ заочно пред'явив Володимиру Плахотнюку звинувачення у вбивстві.
Зазначимо, що українські правоохоронці та МВС Республіки Молдова провели спільну міжнародну операцію, метою якої було запобігання вбивства Володимира Плахотнюка.
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