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11 грудня • оновлено в 12:32
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Хоче сховатися від Росії: олігарх-втікач попросив притулку в Україні

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Олігарх-втікач, колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні.

Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, пише "Независимая газета".

"Плахотнюк хотів би отримати притулок в Україні, оскільки країна не видає своїх громадян Росії, де він фігурує в декількох кримінальних справах", – повідомив він.

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Усатий зазначив, що клопотання про надання політичного притулку було подано відносно недавно. Зараз Плахотнюк перебуває в США, де також просить надати притулок. За словами мера, олігарх мешкає в розкішному будинку в Маямі.

Володимир Плахотнюк

Володимир Плахотнюк

Комерсант

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Плахотнюк
Місце
Молдова
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зе і Ко, злі і голодні, можуть і прихистити в обмін на компромат проти Порошенка і гроші
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