Хоче сховатися від Росії: олігарх-втікач попросив притулку в Україні

Олігарх-втікач, колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні.

Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, пише "Независимая газета".

"Плахотнюк хотів би отримати притулок в Україні, оскільки країна не видає своїх громадян Росії, де він фігурує в декількох кримінальних справах", – повідомив він.

Усатий зазначив, що клопотання про надання політичного притулку було подано відносно недавно. Зараз Плахотнюк перебуває в США, де також просить надати притулок. За словами мера, олігарх мешкає в розкішному будинку в Маямі.

Володимир Плахотнюк Комерсант

Як писав OBOZREVATEL:

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