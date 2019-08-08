"Хоч застрельте..." У мережу потрапила стенограма переговорів з Атамбаєвим

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, новий штурм резиденції якого відбувся 8 серпня, погодився здатися силовикам у відповідь на обіцянку не чіпати його прихильників.

Стенограму переговорів, які вів заступник міністра МВС Курсан Асанов, опублікував Telegram-канал "Протесты в мире" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так, Асанов пообіцяв екс-главі держави "не чіпати" його прихильників і не стріляти.

Переговори Курсана Асанова і Алмазбека Атамбаєва Колаж

"Мене хоч застрельте, хлопців не чіпайте, головне", відповів йому на це Атамбаєв.

Після запевнень Асанова в тому, що прихильники Атамбаєва не постраждають, колишній президент погодився впустити в будинок спецназ.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 7 серпня у киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Біля його резиденції у Кой-Таш, куди прибув загін спецпризначенців для штурму будівлі, почалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один правоохоронець загинув. Атамбаєв зізнався, що сам стріляв у бік силовиків. За його словами, він не хотів влучити в людей.

8 серпня в ході нового штурму резиденції політик здався силовикам, після чого почався силовий розгін учасників протистояння.

Колишнього главу держави звинувачують у корупційних діяннях, узурпації влади, фальсифікації документів та інших незаконних діях. Якщо суд доведе його провину, Атамбаєву загрожує довічний термін. Детальніше про те, ким є експрезидент Киргизстану і що зараз відбувається в країні, читайте тут.

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