"Хімічна кастрація": в ПАРЄ почалася "битва" на користь Росії

У понеділок, 8 квітня, в ПАРЄ Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд почне діяти в інтересах Росії.

Про це у Twitter написав заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, зазначивши, що Ягланд заручився підтримкою "сильної країни".

"З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми виграли. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з Турбйорном Ягландом і однією дуже сильною країною (всіх назву в разі їхньої перемоги) будуть особливо переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що весняна сесія ПАРЄ пройде з 8 по 12 квітня в Страсбурзі. Асамблея розгляне прохання про термінові дебати на тему "Бюджетної кризи в Раді Європи".

З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми ✌️. Альо цього разу дуже вплівові сили на чолі з @TJagland и однією дуже сильною Країною (усіх Назву у разі їх перемоги) будут особливо сильно переконувати Асамблеї сделать Собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ👇 https://t.co/8lUSLqZFij - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі дипломати і депутати ведуть активні дії для зняття санкцій тиску з Росії в Раді Європи і мають намір досягти цього вже на поточній сесії ПАРЄ.

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