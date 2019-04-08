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"Хімічна кастрація": в ПАРЄ почалася "битва" на користь Росії

2.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 8 квітня, в ПАРЄ Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд почне діяти в інтересах Росії.

Про це у Twitter написав заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, зазначивши, що Ягланд заручився підтримкою "сильної країни".

"З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми виграли. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з Турбйорном Ягландом і однією дуже сильною країною (всіх назву в разі їхньої перемоги) будуть особливо переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що весняна сесія ПАРЄ пройде з 8 по 12 квітня в Страсбурзі. Асамблея розгляне прохання про термінові дебати на тему "Бюджетної кризи в Раді Європи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі дипломати і депутати ведуть активні дії для зняття санкцій тиску з Росії в Раді Європи і мають намір досягти цього вже на поточній сесії ПАРЄ.

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Особи
Дмитро КулебаТурбйорн Ягланд
Тег
ПАРЄ
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"во главе с Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной" ну так с Германией, чего тут вату катать. Надоело немцам терпеть убытки ради украинской гидности, не на то они рассчитывали 5 лет назад. Россия не смотря на санкции заднюю не дает, молить о пощаде явно не собирается, потому пришло время пересматривать ситуацию. А если сейчас Прошенко не изберётся, то можно на него всех собак повесить, мол обманывал европартнёров везде и всюду...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эту помойку ПАСЕ давно пора ликвидировать, бандеры там так всё заср***, что людей близко к ней нельзя подпускать...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Готовьте шаровары .Скоро в них будет тесно от наваленного говна
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