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Харчування впливає на смертність від коронавірусу, – вчені

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
19,1 т.
Харчування впливає на смертність від коронавірусу

Харчування впливає на смертність від коронавірусу. YouTube

Вчені припустили, що національні особливості харчування впливають на смертність від коронавірусної інфекції.

Спираючись на дані Університету Джона Хопкінса дослідники з клініки берлінського Університету імені Гумбольдта з'ясували, що серед країн Європи найбільш низький рівень летальності зафіксовано в Німеччині, Австрії, Чехії, Польщі, Словаччини та Фінляндії, пишуть "Известия".

Там значення не перевищує чотири відсотки. При цьому у Бельгії, Франції, Італії та Великобританії найбільш високі показники смертності – від 10 відсотків.

Вчені вважають, що деякі продукти, що вживаються людьми в цих країнах, можуть впливати на рівень смертності від COVID-19.

"Продукти з сильною антиоксидантною дією або активністю проти АСЕ2, такі як сира або квашена капуста, в основному споживають в європейських країнах з низьким рівнем смертності, в Кореї і на Тайвані, і їх можна розглядати як групу з низьким рівнем смертності", – припустили автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, епідеміолог назвав чотири правили захисту від COVID-19.

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