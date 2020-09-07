Харчування впливає на смертність від коронавірусу, – вчені

Вчені припустили, що національні особливості харчування впливають на смертність від коронавірусної інфекції.

Спираючись на дані Університету Джона Хопкінса дослідники з клініки берлінського Університету імені Гумбольдта з'ясували, що серед країн Європи найбільш низький рівень летальності зафіксовано в Німеччині, Австрії, Чехії, Польщі, Словаччини та Фінляндії, пишуть "Известия".

Там значення не перевищує чотири відсотки. При цьому у Бельгії, Франції, Італії та Великобританії найбільш високі показники смертності – від 10 відсотків.

Вчені вважають, що деякі продукти, що вживаються людьми в цих країнах, можуть впливати на рівень смертності від COVID-19.

"Продукти з сильною антиоксидантною дією або активністю проти АСЕ2, такі як сира або квашена капуста, в основному споживають в європейських країнах з низьким рівнем смертності, в Кореї і на Тайвані, і їх можна розглядати як групу з низьким рівнем смертності", – припустили автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, епідеміолог назвав чотири правили захисту від COVID-19.

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