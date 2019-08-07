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Хакери Кім Чен Ина вкрали $2 млрд на ядерну програму

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Хакери з Північної Кореї за допомогою кібератак на інші країни викрали 2 мільярди доларів, які пустили на розробку ядерної зброї.

Про це пише Reuters із посиланням на секретну частину доповіді ООН щодо КНДР.

"Кібер-суб'єкти Корейської Народно-Демократичної Республіки, багато з яких діють під керівництвом Генерального бюро розвідки, збирають гроші для своїх програм щодо зброї масового знищення, загальна сума яких на сьогодні оцінюється в два мільярди доларів США", – йдеться в документі.

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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

rtvi.com

Відзначається, що зафіксовані як мінімум 35 випадків коли Пхеньян "атакував фінансові установи, біржі криптовалют і діяльність у сфері майнінгу з метою заробити іноземну валюту" в 17 країнах.

За словами експертів, кібератаки дозволили Північній Кореї "отримувати дохід у такий спосіб, який важче відстежити і який піддається меншому державному нагляду і регулюванню, ніж традиційний банківський сектор".

Крім того, стало відомо, що Пхеньян використовує хакерів також для відмивання вкрадених грошей.

Кібератака

Кібератака

iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Північній Кореї виявили 13 таємних ракетних баз.

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Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Тег
Північна Корея
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Танцюра Дмитрий
Танцюра Дмитрий
У кого украли ?
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