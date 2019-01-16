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Грузія побоялася привітати Україну з Томосом: Зурабішвілі пояснила чому

4.3тЧитати матеріал російською

Новий президент Грузії Саломе Зурабішвілі не привітала українців з отриманням Томосу і утворенням Православної церкви України (ПЦУ), тому що "не хоче ускладнювати ситуацію".

Таке пояснення свого рішення з'явилося в Twitter Зурабішвілі. Зокрема, вона зазначила, що несе відповідальність за православну церкву в Грузії.

"Це було б просто особисто привітати українців з незалежністю їх церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я повинна взяти більшу відповідальність. Наш патріархат стримує себе в зв'язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію", - написала Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше в Грузії заявляли, що грузинська православна церква висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

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Єдина церква: Грузія стала на сторону автокефалії для України

Історія питання:

  • У Грузинської церкви є побоювання, що в разі підтримки автокефалії української церкви РПЦ може офіційно відібрати з її підпорядкування території сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

  • Зараз вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ формально визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

  • Грузинська православна церква проголосила свою сучасну автокефалію в 1917 році, вийшовши зі складу Російської православної церкви.

  • У складі РПЦ вона перебувала з 1811 року, після того, як Російська імперія приєднала до себе Грузію, а РПЦ скасувала давню багатовікову автокефалію ГПЦ, яка має історію з 5-го сторіччя.

  • Нову автокефалію РПЦ визнала в 1943 році, а Вселенський патріархат – в 1989 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документа.

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Особа
Саломе Зурабішвілі
Місце
Грузія
Теги
Томосєдина церквацерковний конфлікт
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Подстилка путина .сосалка
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
залупутин Залупутин, а кто поздравил тот подстилка и сосалка попрошаенко?
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
В ответ хохлы не будут венчать грузинских геев в своих церквях .
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Махал Махалыч, Ну по изучаешь украинскую раскольническую церковь в геях начнешь разбираться .
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рысин Алексей, крыса хорошо в геях и их обрядах свадебных разбирается! Как то подозрительно! Наверное, крыса сама педераст?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так Грузинская православная церковь не признает раскольников, плюс политики не должны лезть в дела церковные и это опять же доказывает, что украинский томос проект чисто политический.
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