Грузія побоялася привітати Україну з Томосом: Зурабішвілі пояснила чому

Новий президент Грузії Саломе Зурабішвілі не привітала українців з отриманням Томосу і утворенням Православної церкви України (ПЦУ), тому що "не хоче ускладнювати ситуацію".

Таке пояснення свого рішення з'явилося в Twitter Зурабішвілі. Зокрема, вона зазначила, що несе відповідальність за православну церкву в Грузії.

"Це було б просто особисто привітати українців з незалежністю їх церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я повинна взяти більшу відповідальність. Наш патріархат стримує себе в зв'язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію", - написала Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше в Грузії заявляли, що грузинська православна церква висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church 's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I can not aggravate the situation - Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 січня 2019 р

Історія питання:

У Грузинської церкви є побоювання, що в разі підтримки автокефалії української церкви РПЦ може офіційно відібрати з її підпорядкування території сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Зараз вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ формально визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

Грузинська православна церква проголосила свою сучасну автокефалію в 1917 році, вийшовши зі складу Російської православної церкви.

У складі РПЦ вона перебувала з 1811 року, після того, як Російська імперія приєднала до себе Грузію, а РПЦ скасувала давню багатовікову автокефалію ГПЦ, яка має історію з 5-го сторіччя.

Нову автокефалію РПЦ визнала в 1943 році, а Вселенський патріархат – в 1989 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документа.

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