Грузія побоялася привітати Україну з Томосом: Зурабішвілі пояснила чому

Новий президент Грузії Саломе Зурабішвілі не привітала українців з отриманням Томосу і утворенням Православної церкви України (ПЦУ), тому що "не хоче ускладнювати ситуацію".

Таке пояснення свого рішення з'явилося в Twitter Зурабішвілі. Зокрема, вона зазначила, що несе відповідальність за православну церкву в Грузії.

"Це було б просто особисто привітати українців з незалежністю їх церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я повинна взяти більшу відповідальність. Наш патріархат стримує себе в зв'язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію", - написала Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше в Грузії заявляли, що грузинська православна церква висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church 's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I can not aggravate the situation