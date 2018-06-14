Грошей немає! У Росії виникла проблема з потоком біженців з Донбасу

У Росії з 2014 року лише 24 "біженця" з України отримали російське громадянство, оскільки є "носіями мови".

Як заявив в інтерв'ю "Комсомольской правде" перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД і співвітчизників Костянтин Затулін, всього за цей час в РФ з України приїхало 2,5 млн осіб.

"З 2014 року всього 24 людини з України отримали статус громадянина Росії на основі того, що вони "носії російської мови". Це при тому, що 2,5 млн осіб переїхали в Росію! Решта намагалися по-іншому натуралізуватися, - розповів він.

За словами Затуліна, 250 тис. українців отримали громадянство РФ за допомогою програми добровільного переселення: змішані шлюби або переїзд до рідні.

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"А ось ті, хто звертається за держпрограмою переселення - це співвітчизники. І їм сьогодні відмовляють, бо ця програма не може переварити всю масу прибулих з України. Вона капіталомістка, вимагає грошей. І вже не відповідає своїй назві", - додав він.

За його словами, лише 1 з 10 "біженців" з України зміг подолати всі наші бюрократичні бар'єри.

"Інші - не подужали. І якщо в перший час було розуміння, що не можна застосовувати до них норму, за якою вони, приїжджаючи з України, можуть тут провести тільки 3 місяці. А з минулого року почалися депортації. "Ні, ми це все добре розуміємо, - кажуть люди в управліннях по міграції. - Але ми чиновники, виконуємо закон!" А закон вимагає саме цього", - резюмував Затулін.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 7 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін запропонував давати громадянство РФ українцям.