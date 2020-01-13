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13 січня • оновлено в 23:49
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"Нам би такого президента!" Грібаускайте викликала захват зверненням до українців. Відео

9.1т
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Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте потужно звернулася до свого й українського народів у рамках благодійного телемосту "Разом до перемоги", присвяченому боротьбі з російською окупацією.

Її промова прозвучала в понеділок, 13 січня, в ефірі "5 каналу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, 13 січня, згадуємо дуже важливу для нас дату. Однак вона пов'язана з українцями, які в ті дні відстоювали нашу свободу разом із нами. Це була лінія фронту за нашу свободу. Сьогодні така ж лінія проходить через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто бореться за свою свободу, відстоюючи Батьківщину. Я рада, що отримала подарунок безпосередньо з лінії фронту. Це найдорожчий для мене подарунок, який я коли-небудь отримувала. Вітаю і Литву, й Україну. Бажаю, щоб цей зв'язок ніколи не губився і залишався між нами назавжди. Слава Україні! Слава героям України! Слава Литві!" – промовила вона, тримаючи в руках прикрашену квітами каску.

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Грібаускайте викликала захват зверненням до українців

Грібаускайте викликала захват зверненням до українців

Скріншот з відео

Користувачів вразили слова Грібаускайте. "Схиляю голову перед цією жінкою!", "Далянаш янгол-охоронець", "Вона справжній друг України", "Красива, мудра, хоробра жінка!", "Красива і гідна жінка-президент! Ну везе ж людям!", "Нам би такого президента", "Литовцінаші брати", "Це і є справжні друзі", – написали в коментарях.

Грібаускайте викликала захват зверненням до українців
Грібаускайте викликала захват зверненням до українців
Грібаускайте викликала захват зверненням до українців
Грібаускайте викликала захват зверненням до українців
Грібаускайте викликала захват зверненням до українців
Грібаускайте викликала захват зверненням до українців

Відзначимо, події 11-13 січня 1991 стали трагічними в історії Литви – в столиці країни Вільнюсі пройшли зіткнення між радянськими військами і прихильниками незалежності, в яких загинули 15 осіб і кілька сотень були поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час саміту з лідерами прибалтійських держав у Вашингтоні президент США Дональд Трамп цікавився українськими солдатами й оборонним потенціалом української армії. Грібаускайте назвала їх героями і яскраво стала на захист України.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Даля Грібаускайте
Місце
Литва
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Отстала бабушка от европейских трендов, не 14-й год, Против России накручивать в угоду США в Европе уже не модно.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Старая коммуняка нассала лoxлам в уши, они давай вопить "нам бы такого президента!" А сколько гoвна она сделала Литве - пixyй! Главное - чешет складно и чубатому уху дуже приемно
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7
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гриба - одна из самых презренных старых жаб
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, я не старая, Сашок ;-)
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0
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, а ты, я так понимаю, одна из самых уважаемых старых жаб?
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