"Нам би такого президента!" Грібаускайте викликала захват зверненням до українців. Відео

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте потужно звернулася до свого й українського народів у рамках благодійного телемосту "Разом до перемоги", присвяченому боротьбі з російською окупацією.

Її промова прозвучала в понеділок, 13 січня, в ефірі "5 каналу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, 13 січня, згадуємо дуже важливу для нас дату. Однак вона пов'язана з українцями, які в ті дні відстоювали нашу свободу разом із нами. Це була лінія фронту за нашу свободу. Сьогодні така ж лінія проходить через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто бореться за свою свободу, відстоюючи Батьківщину. Я рада, що отримала подарунок безпосередньо з лінії фронту. Це найдорожчий для мене подарунок, який я коли-небудь отримувала. Вітаю і Литву, й Україну. Бажаю, щоб цей зв'язок ніколи не губився і залишався між нами назавжди. Слава Україні! Слава героям України! Слава Литві!" – промовила вона, тримаючи в руках прикрашену квітами каску.

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Грібаускайте викликала захват зверненням до українців Скріншот з відео

Користувачів вразили слова Грібаускайте. "Схиляю голову перед цією жінкою!", "Даля – наш янгол-охоронець", "Вона – справжній друг України", "Красива, мудра, хоробра жінка!", "Красива і гідна жінка-президент! Ну везе ж людям!", "Нам би такого президента", "Литовці – наші брати", "Це і є справжні друзі", – написали в коментарях.

Відзначимо, події 11-13 січня 1991 стали трагічними в історії Литви – в столиці країни Вільнюсі пройшли зіткнення між радянськими військами і прихильниками незалежності, в яких загинули 15 осіб і кілька сотень були поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час саміту з лідерами прибалтійських держав у Вашингтоні президент США Дональд Трамп цікавився українськими солдатами й оборонним потенціалом української армії. Грібаускайте назвала їх героями і яскраво стала на захист України.

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