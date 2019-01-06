Грецію завалило аномальним снігом: є жертви

На частину Греції звалився аномальний снігопад. У центральній і північній частинах температура тримається нижче нуля майже тиждень.

Через негоду вже з'явилися перші жертви. Так, тіло 66-річної жінки виявили у перевернутій машині в Каратеї, що в 45 кілометрах від Афін. Двох чоловіків, які подорожували разом з нею, виявити поки не вдалося, повідомляє Reuters.

Снігопади серйозно порушили транспортне сполучення, товщина снігового покриву наближається до метрової позначки, і дорожні служби не встигають очищати автодороги.

1gr.tv

Частину авіарейсів довелося перенаправити з півночі країни. Зокрема, скасовано всі авіарейси у грецькому аеропорту Салоніки.

При цьому місцевих жителів попередили, що у понеділок, 7 січня, в Греції очікується подальше погіршення погодних умов через наближення циклону, який принесе рясні снігопади.

1gr.tv

1gr.tv

1gr.tv

1gr.tv

1gr.tv

1gr.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Таїланд накрив найсильніший за півстоліття шторм "Пабук", що в перекладі з лаоської означає "Гігантський сом".