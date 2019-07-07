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Греція достроково обирає парламент: хто є хто та які шанси

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У неділю, 7 липня, в Греції почалися дострокові парламентські вибори, де лідером є опозиційна партія "Нова демократія".

Видання Euronews повідомляє, що останнє опитування показало, що 36% виборців планують проголосувати за лідера передвиборної гонки. І лише 28% віддадуть свої голоси правлячій партії СІРІЗА.

Згідно з даними опитування, 7% підтримують лівоцентристський Рух за зміни KINAL, 5% - Комуністичну партію, 4% мають намір голосувати за неонацистську партію "Золотий світанок", 3% підтримують партію MeRA25 колишнього міністра фінансів Яніс Варуфакіс і ще 3% - націоналістичне проросійське "Грецьке Рішення".

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Нагадаємо, що коаліція радикальних лівих СІРІЗА перемогла в січні 2015 року на хвилі невдоволення політикою затягування пасків, яка проводилася на вимогу трійки міжнародних кредиторів.

У травні 2019 року СІРІЗА програла вибори в Європарламент, які прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас називав вотумом довіри його політиці. Не отримавши його, Ціпрас вирішив піти на дострокові вибори.

Відзначимо, що жоден уряд в країні з 2004 року не доопрацював до кінця відведений Конституцією чотирирічний термін. Нинішній уряд збирався доопрацювати до чергових виборів в жовтні цього року.

Вибори в Греції

Вибори в Греції

Лідери опитувань

Глава партії "Нові демократи" Кіріакос Міцотакіс обіцяє нові інвестиції, зниження податків, зростання зарплат і більше поліцейських на вулицях великих міст.

З іншого боку, Ціпрас і СІРІЗА стверджують, що тепер, нарешті програма оздоровлення може бути реалізована: без тягаря коаліційних компромісів з "Незалежними греками". Соціалісти стверджують, що лідер опозиції Міцотакіс хоче ввести 7-денний робочий тиждень і ще більше дерегулювати ринок праці, скоротивши число держслужбовців за допомогою політики низького найму в бюджетну сферу: замість кожних п'яти держслужбовців, що йдуть на пенсію або у іншу сферу діяльності, держава візьме на роботу лише одного.

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Вибори

Вибори в Греції пройдуть по посилено-пропорційною системою. 250 місць розподіляються за підсумками голосування пропорційно отриманим партіями на виборах голосам. Додатково 50 місць отримує партія, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців - досить різниці навіть в один голос, щоб отримати перевагу і "бонус" у 50 місць. Прохідний бар'єр до парламенту - 3%.

Підкреслимо, якщо результати виборів співпадуть з результатами опитування, то "Нова демократія" отримає абсолютну більшість з 155 депутатами, за умови, що всі ці партії входять до парламенту, і з 159 депутатами, якщо одна з менших партій не пройде.

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Перші результати МВС Греції опублікує після 21:00 (аналогічне за Києвом), а близько опівночі надійдуть дані з більшості ділянок і стане відомий переможець.

Виборчі дільниці, а їх в країні 21 тисяча 478, будуть відкриті з 7 ранку до 19 вечора. Додамо, що в Греції з 2019 року право голосу отримали всі, кому виповнюється 17 років в рік виборів.

У разі, якщо "Нової демократії" не вдасться сформувати уряд і подальші переговори між партіями не принесуть результатів, грекам, швидше за все, знову доведеться йти на вибори в серпні цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Греції Прокопіс Павлопулос опублікував указ про розпуск парламенту країни і призначення дострокових виборів депутатів.

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Місце
Греція
Тег
Выборы 2019
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