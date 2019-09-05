Greenpeace приписав Крим Росії: вибухнув скандал

Російське відділення міжнародної організації Greenpeace користується картою, на якій анексуваний Крим позначений територією Росії.

Зокрема, мова йде про інтерактивну мапу пожеж у РФ, передає "Крим.Реаліі".

Так, на сайті вказано, що організація використовує карту некомерційного інтернет-ресурсу OpenStreetMap. З ними співпрацюють також десятки всесвітньо відомих компаній і урядових організацій, зокрема Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times і Організація Об'єднаних Націй.

Анексія Криму "Вести"

Журналісти вже звернулися у Greenpeace із проханням прокоментувати ситуацію. Відповідь від російського відділення поки не надійшла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі помітили, що площа бурхливих пожеж у російському Сибіру територіально схожа на обриси окупованого Росією Криму.

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