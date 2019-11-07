"Грають на руку Росії": The New York Times знову потрапила в скандал з Кримом

Американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

Посольство України в США вимагає виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді", передає пресслужба диппредставництва в Facebook.

"Посольство в черговий раз звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не допускати помилок в зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використовувало карту з чітким порушенням міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей – "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", – повідомили дипломати.

У посольстві додали, що розраховують на те, що видання швидко відреагує на цей інцидент і виправить помилку.

"Правда в тому, що Крим – це Україна! Помилка повинна бути виправлена!" – підкреслили в повідомленні.

Карта України без Криму Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше The New York Times написало, що на території гірського масиву Свидовець в українських Карпатах (Закарпатська область) можуть побудувати мегакурорт. Проект пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, що в 2017 році The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим відзначений тим же кольором, що і територія РФ і підписаний як "спірна територія". Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої в газеті карті.

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