Головна Новини
7 листопада • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Грають на руку Росії": The New York Times знову потрапила в скандал з Кримом

470 Читати матеріал російською

Американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

Посольство України в США вимагає виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді", передає пресслужба диппредставництва в Facebook.

"Посольство в черговий раз звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не допускати помилок в зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використовувало карту з чітким порушенням міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей – "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", – повідомили дипломати.

Новини
"Це Україна!" Перевізник у Києві втрапив у скандал через Крим

У посольстві додали, що розраховують на те, що видання швидко відреагує на цей інцидент і виправить помилку.

"Правда в тому, що Крим – це Україна! Помилка повинна бути виправлена!" – підкреслили в повідомленні.

Карта України без Криму

Карта України без Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше The New York Times написало, що на території гірського масиву Свидовець в українських Карпатах (Закарпатська область) можуть побудувати мегакурорт. Проект пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, що в 2017 році The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим відзначений тим же кольором, що і територія РФ і підписаний як "спірна територія". Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої в газеті карті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
США
Теги
газета The New York Times ЗМІ Крим
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Прямо таки потребовало?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бешенство свидомитых кастрюль ,приводит к преждевременной смерти , аминь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
обоз харош публиковать новости про крым. упоропатриоты потом бледнеют от гнева начинают рвать волосы на ...опе и в мониторы плюются)) пожалей убогих
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel