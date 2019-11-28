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29 листопада • оновлено в 11:39
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"Готові тиснути!" США виступили з жорсткою заявою перед зустріччю Путіна із Зеленським

23.3т
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США напередодні зустрічі в "нормандському форматі" запевнили, що готові тиснути на Росію заради досягнення виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в спеціальній заяві Держдепу. "США готові працювати з нашими союзниками й партнерами над збереженням тиску на Росію, щоб домогтися від неї виконання Мінських домовленостей і початку процесу мирного повернення суверенітету України над Донбасом", – стверджується в документі.

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Держдеп США

Держдеп США

ТАСС

Уточнюється, що такий розвиток подій був би "першим кроком до повного відновлення територіальної цілісності України у визнаних на міжнародному рівні кордонах, включно з територіальними водами".

"США знову заявляють про тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі" 9 грудня. У ньому візьмуть участь Україна, Франція, ФРН і Росія", – підсумовано у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник державного секретаря США Джон Салліван заявив, що поліпшення взаємин США і Росії можливе виключно за умови виконання Мінських угод з боку Москви.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
мінські домовленості
Місце
США
Теги
Держдеп США нормандський формат
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Sliusarenko Victor
Sliusarenko Victor
Шавки Путлерстана отрабатывают свой "хлеб" рьяно! "Верной дорогой идете таварисчи!"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Все поржали? Я да.
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Северг Олег
Северг Олег
Кому это вообще важно ? Сто тысяч первое ... будет потом сто тысяч второе... Очередное доказательство и показатель слабости современной Америки. Сильное государство не делает бесконечные предупреждения. Оно один раз действует как Россия к примеру. И нет нужны в пустую чесать языки. А так мы с детства знаем что лающая собака не кусается.
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