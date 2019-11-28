"Готові тиснути!" США виступили з жорсткою заявою перед зустріччю Путіна із Зеленським

США напередодні зустрічі в "нормандському форматі" запевнили, що готові тиснути на Росію заради досягнення виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в спеціальній заяві Держдепу. "США готові працювати з нашими союзниками й партнерами над збереженням тиску на Росію, щоб домогтися від неї виконання Мінських домовленостей і початку процесу мирного повернення суверенітету України над Донбасом", – стверджується в документі.

Держдеп США ТАСС

Уточнюється, що такий розвиток подій був би "першим кроком до повного відновлення територіальної цілісності України у визнаних на міжнародному рівні кордонах, включно з територіальними водами".

"США знову заявляють про тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі" 9 грудня. У ньому візьмуть участь Україна, Франція, ФРН і Росія", – підсумовано у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник державного секретаря США Джон Салліван заявив, що поліпшення взаємин США і Росії можливе виключно за умови виконання Мінських угод з боку Москви.

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