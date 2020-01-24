Годинник Судного дня вказав час до катастрофи на Землі

Стрілки годинника Судного дня наблизилися до півночі. Таким чином людство опинилося за крок від апокаліпсису.

Про це повідомляє журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Символічиний годинник вказуює на рівень небезпеки для світу.

Як стало відомо, стрілки годинника пересунули вперед відразу на 20 секунд. Тепер на них застигло час 23:58:20. До початку Судного дня, таким чином, залишилося 100 секунд. Причиною такого повороту стала ситуація міжнародною безпекою, яка різко погіршилася.

"Ми вважаємо, що світ відокремлюють від катастрофи лічені секунди, а не хвилини або години", – розповіла президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон (Rachel Bronson).

До Судного дня світ наближають ядерна збря, зміна клімату і дезінформація в віртуальному просторі.

Годинник Судного дня вказали час до катастрофи на Землі Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році стрілки годинника Судного дня, які показують наближення глобальної катастрофи, будь то ядерна війна або ж кліматичні загрози, не зрушили.

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