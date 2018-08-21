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ПолітикаЕкономіка

"Гніт "русского міра": Цимбалюк загнав у глухий кут рупорів Кремля

2.4тЧитати новину російською

Український журналіст Роман Цимбалюк поставив у безвихідь російських пропагандистів, озвучивши яскраву промову про безчинства росіян на Донбасі та поставивши їм лише одне питання про улюблений кремлівський міф щодо "громадянської війни" в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його поведінка викликала у росіян дуже нервову реакцію, оскільки вони не могли швидко знайти відповіді або спростування на озвучені українцем факти, які свідчать не на користь країни-агресора. Яскравий виступ Цимбалюка відбувся в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Ви нам тут розказуєте, що Україна порушує Мінські угоди, завойовує населені пункти, точніше звільняє, замість того, щоб сказати: "Ну, слава Богу! Хоч якась частина жителів, яка під гнітом "русского міра", будуть нормально жити!"- почав свою промову українець.

Тонкий сарказм журналіста вкрай обурив ведучого передачі Євгена Попова, і він спробував зупинити його примітивними зауваженнями, що натякають на відсутність у Цимбалюка власної думки. Однак гість ефіру тут же дав відсіч пропагандистові, вказавши йому на повну залежність від кремлівського керівництва, і перейшов до розгромної частини виступу, присвяченої руйнуванню нахабного штампа Москви про "громадянську війну" на сході України.

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"Ви кажете "громадянська війна ", ось цього хлопця молодого показуєте (начальника прес-служби "народної міліції ДНР" Данила Безсонова. - Ред.). Ось мене завжди турбує одне питання: якщо у нас "громадянська війна", чому цей хлопець у російській військовій формі?" - звернувся Цимбалюк до ведучого.

Той, в свою чергу, розгублено виправдався заявивши, що терорист одягнений в форму "збройних сил "ДНР", однак український журналіст знову підкреслив, що вона абсолютно ідентична тій, яку носять російські окупанти.

"А вам-то яка різниця, яка там форма? Це ж не українська форма", - безглуздо спробував завершити розмову пропагандист, не приховуючи роздратованості через перевагу співрозмовника у дискусії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк розлютив кремлівських рглашатаїв словами про те, що постійним обговоренням війни в Україні та вихвалянням "міццю" окупаційної армії вони намагаються відвернути увагу російського суспільства від підвищення пенсійного віку.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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