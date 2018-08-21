"Гніт "русского міра": Цимбалюк загнав у глухий кут рупорів Кремля

Український журналіст Роман Цимбалюк поставив у безвихідь російських пропагандистів, озвучивши яскраву промову про безчинства росіян на Донбасі та поставивши їм лише одне питання про улюблений кремлівський міф щодо "громадянської війни" в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його поведінка викликала у росіян дуже нервову реакцію, оскільки вони не могли швидко знайти відповіді або спростування на озвучені українцем факти, які свідчать не на користь країни-агресора. Яскравий виступ Цимбалюка відбувся в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Ви нам тут розказуєте, що Україна порушує Мінські угоди, завойовує населені пункти, точніше звільняє, замість того, щоб сказати: "Ну, слава Богу! Хоч якась частина жителів, яка під гнітом "русского міра", будуть нормально жити!"- почав свою промову українець.

Тонкий сарказм журналіста вкрай обурив ведучого передачі Євгена Попова, і він спробував зупинити його примітивними зауваженнями, що натякають на відсутність у Цимбалюка власної думки. Однак гість ефіру тут же дав відсіч пропагандистові, вказавши йому на повну залежність від кремлівського керівництва, і перейшов до розгромної частини виступу, присвяченої руйнуванню нахабного штампа Москви про "громадянську війну" на сході України.

"Ви кажете "громадянська війна ", ось цього хлопця молодого показуєте (начальника прес-служби "народної міліції ДНР" Данила Безсонова. - Ред.). Ось мене завжди турбує одне питання: якщо у нас "громадянська війна", чому цей хлопець у російській військовій формі?" - звернувся Цимбалюк до ведучого.

Той, в свою чергу, розгублено виправдався заявивши, що терорист одягнений в форму "збройних сил "ДНР", однак український журналіст знову підкреслив, що вона абсолютно ідентична тій, яку носять російські окупанти.

"А вам-то яка різниця, яка там форма? Це ж не українська форма", - безглуздо спробував завершити розмову пропагандист, не приховуючи роздратованості через перевагу співрозмовника у дискусії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк розлютив кремлівських рглашатаїв словами про те, що постійним обговоренням війни в Україні та вихвалянням "міццю" окупаційної армії вони намагаються відвернути увагу російського суспільства від підвищення пенсійного віку.