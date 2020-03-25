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25 березня • оновлено в 22:10
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Глава ВООЗ заявив, що боротьба з пандемією коронавірусу запізнилася на місяць

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Країни повинні були почати боротьбу проти коронавірусу ще місяць тому. Зараз же хвороба стала дуже небезпечною, а ВООЗ нарахувала 16 тисяч загиблих.

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Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже".

"Країнам потрібно було почати активно боротися з коронавірусом іще місяць тому, ми упустили цей шанс. Коронавірус дуже небезпечний, ми вже нарахували більше 16 000 смертей", – заявив він.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус

При цьому, згідно з даними ресурсу Worldometr, загинуло вже 20 828 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 136 осіб.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
А не ВОЗ ли говорили, что нет причин говорить о пандемии, когда во многих странах уже были инфицированные??? А теперь ВОЗ говорит, что нужно было раньше принимать меры.
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