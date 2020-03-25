Країни повинні були почати боротьбу проти коронавірусу ще місяць тому. Зараз же хвороба стала дуже небезпечною, а ВООЗ нарахувала 16 тисяч загиблих.

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Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже".

"Країнам потрібно було почати активно боротися з коронавірусом іще місяць тому, ми упустили цей шанс. Коронавірус дуже небезпечний, ми вже нарахували більше 16 000 смертей", – заявив він.

Тедрос Аданом Гебрейесус

При цьому, згідно з даними ресурсу Worldometr, загинуло вже 20 828 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 136 осіб.

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