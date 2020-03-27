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27 березня • оновлено в 06:14
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Глава ВООЗ заявив про аномальну швидкість коронавірусу

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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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Серйозна заява з'явилася в четвер, 26 березня, на сторінці організації в Twitter. Експерти висловили стурбованість світовою статистикою.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційної швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четвертітільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", – підкреслив Гебреєсус.

Глава ВООЗ заявив про аномальну швидкість коронавірусу

Глава ВООЗ заявив про аномальну швидкість коронавірусу

republika.mk

Він закликав використовувати агресивні методи боротьби з пандемією. "Ми зібралися разом, щоб протистояти кризі в охороні здоров'я нашого часу. Ми перебуваємо в стані війни з вірусом, який загрожує розлучити нас – якщо ми дозволимо йому", – попередив глава ВООЗ.

Експоненціальний ріст зростання величини, коли швидкість росту пропорційна значенню самої величини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня кількість заражених коронавірусом перевищила позначку в півмільйона осіб по всьому світу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Че кастрюлеголовые притихли,помогли вам ваши ляхи..
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