Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

Серйозна заява з'явилася в четвер, 26 березня, на сторінці організації в Twitter. Експерти висловили стурбованість світовою статистикою.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційної швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – тільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", – підкреслив Гебреєсус.

Він закликав використовувати агресивні методи боротьби з пандемією. "Ми зібралися разом, щоб протистояти кризі в охороні здоров'я нашого часу. Ми перебуваємо в стані війни з вірусом, який загрожує розлучити нас – якщо ми дозволимо йому", – попередив глава ВООЗ.

Експоненціальний ріст – зростання величини, коли швидкість росту пропорційна значенню самої величини.

