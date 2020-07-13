Глава ВООЗ сказав, як можна взяти під контроль коронавірус

Гебрейесус сказав, як можна взяти під контроль коронавірус.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що, незважаючи на труднощі, що виникають, пандемію коронавірусу все ж можна взяти під контроль.

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Про це він сказав на брифінгу 10 липня. За його словами, є світові приклади, які показують, що навіть таку пандемію можна контролювати.

"Є багато прикладів з усього світу, які показали, що, навіть якщо спалах COVID-19 дуже сильний, його можна взяти під контроль", – заявив Гебрейесус. При цьому він зазначив, що "тільки рішучі дії в поєднанні з єднанням народів і глобальною солідарністю можуть повернути пандемію COVID-19 назад".

"Для боротьби з COVID-19 нам необхідні лідерство, участь громадськості та колективна солідарність", – уклав Гебрейесус.

Нагадаємо, раніше ВООЗ виступила проти повернення до жорсткого карантину для протидії поширенню COVID-19, але не виключила такої необхідності в ряді країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що поширення пандемії коронавірусу "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.