Глава ЦВК Білорусі про вибори: можемо втратити країну, у нас вибору немає

Глава ЦВК Білорусі виключила перегляд результатів голосування. bobruisk.guru
Центральна виборча комісія Білорусі відхилила скарги колишніх кандидатів в президенти країни.
Про це в інтерв'ю "КП Белоруссия" заявила глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина. За її словами, повторні вибори можуть бути призначені лише в разі встановлення порушень під час голосування.
"Всі відхилені. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, в цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними", – зазначила Єрмошина.
Вона додала, що в такому випадку протягом трьох місяців повинна знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами.
"Я і сказала:" Ми можемо просто втратити країну", – резюмувала Єрмошина.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.
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