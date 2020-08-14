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Глава ЦВК Білорусі про вибори: можемо втратити країну, у нас вибору немає

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Глава ЦВК Білорусі виключила перегляд результатів голосування

Глава ЦВК Білорусі виключила перегляд результатів голосування. bobruisk.guru

Центральна виборча комісія Білорусі відхилила скарги колишніх кандидатів в президенти країни.

Про це в інтерв'ю "КП Белоруссия" заявила глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина. За її словами, повторні вибори можуть бути призначені лише в разі встановлення порушень під час голосування.

"Всі відхилені. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, в цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними", – зазначила Єрмошина.

Вона додала, що в такому випадку протягом трьох місяців повинна знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами.

"Я і сказала:" Ми можемо просто втратити країну", – резюмувала Єрмошина.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

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