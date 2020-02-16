"Світова моська!" Глава МЗС Польщі назвав Москву загрозою: в Росії огризнулися

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Росія становить серйозну загрозу для інтересів Євросоюзу.

Про це він сказав в суботу, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "РИА Новости". Заява політика викликало бурхливу реакцію у росіян.

"Коли ви дивитеся на Схід, цей простір організовано одним гравцем – Росією. Тому ми говоримо, скоріше, тут про захист, тому що з боку Росії виходить загроза для Європейського союзу і ряду країн-членів ЄС: країнам Прибалтики, Естонії, Польщі, Румунії. Тому що Росія довела, що вона використовує силу, щоб переслідувати свої національні інтереси", – сказав Чапутовіч.

Він підкреслив, що Польща виступає за збереження санкцій проти РФ. "Поки Росія не повернеться на шлях дотримання міжнародного права, ми повинні разом діяти в напрямку того, щоб змусити її це зробити, хоча б показати наше невдоволення", – заявив міністр.

Глава МЗС Польщі закликав Європейський союз "об'єднатися з іншими країнами, насамперед зі США".

У відповідь на це депутат російської Держдуми Дмитро Бєлік заявив, що Польща "гавкає" на РФ "всупереч здоровому глузду", передає RT.

"Кожна країна в світі хоче бути частиною великої геополітичної гри й отримати гідну роль. Варшава сьогодні стала такою собі "світовою моською"...

Польща готова "гавкати" на Росію всупереч здоровому глузду, всупереч позиції своїх партнерів у ЄС. Говорячи про те, що від Росії виходить загроза для ЄС, польські політики роблять вигляд, що в упор не чують лідерів ЄС", – вважає депутат.

Чапутовіч назвав Росію загрозою для ЄС: в Держдумі відповіли Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно депутатка від польської правлячої партії "Право і справедливість" Йоханна Ліхоцькая потрапила в скандал через свій жест на засіданні Сейму – вона показала середній палець опозиції. Політкиня наполягає, що не мала на увазі нічого поганого і її не так зрозуміли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.