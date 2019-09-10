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11 вересня • оновлено в 11:35
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Глава Єврокомісії заговорила про прискорення вступу України в ЄС: деталі

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Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поставила перед майбутнім єврокомісаром із питань розширення завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною та Грузією.

Політик також зажадала визначити реалістичні рамки майбутньої взаємодії з країнами, передають "Известия".

Глава ЄК нагадала, що міністру юстиції Лазло Троксаньї (Угорщина) належить прискорити реалізацію угод про асоціацію та створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою, а також прагнути до поглиблення галузевої співпраці у відповідних випадках.

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Україна і Європейський Союз

Україна і Європейський Союз

Телеканал 24

Нагадаємо, кандидатуру Урсули фон дер Ляйен на пост нової голови Єврокомісії Європарламент підтримав 16 липня.

Вона стала першою жінкою, яка очолила вищий орган виконавчої влади ЄС.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Die Welt

Раніше OBOZREVATEL писав, що ще відомо про Урсулу фон дер Ляйен.

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Теми
Угода про асоціацію з ЄС євроінтеграція
Особа
Урсула фон дер Ляйен
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз Європейський парламент Європейська Комісія
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Ускоряйтесь. Только в трубу не вылетите мимо ЕС.
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