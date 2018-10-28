Россия напала на "братскую" Украину подло, исподтишка. Без шевронов, без стыда, совести и чести - оттяпали Крым. Когда миллионы наших граждан выбаривали своё будущее на площадях украинских городов. Когда Украина была максимально уязвима, когда государственный аппарат был параллизован.

Если бы Запад был таким же подлым как Россия, то Германия вернула бы себе Кёнигсберг, а Япония Курилы - аккурат в то время, когда голодный российский народ вышел на Майдан против ГКЧП...