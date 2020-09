Генсек ООН назвав приголомшливою кількість жертв пандемії COVID-19

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав приголомшливою кількість жертв пандемії коронавірусу.

У понеділок, 28 вересня, воно перевищило позначку в один мільйон. Про це Гутерреш повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Пандемія COVID-19 забрала життя мільйони людей. Це приголомшлива цифра. При цьому не можна забувати, що це життя кожної окремої людини. Це чиїсь матері, батьки, брати, сестри, друзі та колеги", – зазначив генсек.

Гутерреш додав, що потрясінням від наслідків коронавірусу не видно кінця. Він закликав країни до співпраці, щоб спільними зусиллями подолати труднощі.

"Ми можемо подолати це випробування. Але ми повинні вчитися на своїх помилках. Важливе відповідальне лідерство. Важлива наука. Важлива співпраця. Дезінформація ж вбиває", – сказав представник ООН.

Крім того, Гутерреш закликав усіх продовжувати носити медичні маски і мити руки, а також зберігати соціальну дистанцію, щоб внести свій внесок у порятунок життів людей.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to # COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine - affordable and available to all - continues, let's honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i