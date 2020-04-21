Генеральна Асамблея ООН в понеділок, 20 квітня, ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти COVID-19, одним із головних співавторів якої стала Україна.

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Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України в організації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Розробку документа ініціювала Мексика. Українські дипломати висловили подяку колегам за конструктивний підхід.

Україна серед авторів: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про COV

Укрінформ

Укрінформ

У чому суть резолюції

У документі країни-учасниці попросили генсекретаря ООН Антоніу Гуттерріша визначити ті варіанти роботи з майбутнім препаратом, які забезпечать "справедливий, прозорий, рівноправний, ефективний і своєчасний доступ до майбутніх вакцин від Covid-19".

Звернули увагу також на необхідність вжити таких заходів для розробки та обміну вакцинами, щоб "вони стали доступними для всіх, хто потребує, особливо в країнах, що розвиваються".

Резолюція, зокрема, закликала держави активніше фінансувати розробки вакцин і ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з COVID-19.

Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігати спекуляціям, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів і медобладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавірусу COVID-19 в організмі людини.

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