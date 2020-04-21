Генеральна Асамблея ООН в понеділок, 20 квітня, ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти COVID-19, одним із головних співавторів якої стала Україна.
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Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України в організації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Розробку документа ініціювала Мексика. Українські дипломати висловили подяку колегам за конструктивний підхід.
Україна серед авторів: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про COV
Укрінформ
Укрінформ
У чому суть резолюції
У документі країни-учасниці попросили генсекретаря ООН Антоніу Гуттерріша визначити ті варіанти роботи з майбутнім препаратом, які забезпечать "справедливий, прозорий, рівноправний, ефективний і своєчасний доступ до майбутніх вакцин від Covid-19".
Звернули увагу також на необхідність вжити таких заходів для розробки та обміну вакцинами, щоб "вони стали доступними для всіх, хто потребує, особливо в країнах, що розвиваються".
Резолюція, зокрема, закликала держави активніше фінансувати розробки вакцин і ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з COVID-19.
Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігати спекуляціям, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів і медобладнання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавірусу COVID-19 в організмі людини.
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