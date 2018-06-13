У Туреччині відкрили газопровід TANAP для транспортування газу Азербайджану в обхід Росії. - Ред.

По-перше, хочеться сказати, що це дуже важливо для політичного фактору и для геополітичного становища цих країн, передусім, Азербайджану и Туреччини. Звісно, що на відкритті були президенти Грузії, Сербії, України та інші.

Чим це цікаво? Це показує, як можна відстоювати свої економічні і політичні інтереси по відношенню і до сильних супротивників, і до сильних друзів. Тому що європейська спільнота попередньо бачила інший маршрут і інший склад учасників для того, щоб постачати азербайджанський газ через інші країни, до Європи в тому числі. Але після серії перемовин Азербайджан і Туреччина настояли на своєму маршруті, і зараз він успішно реалізований.

І тому це показує, яким чином можна реалізовувати свої національні інтереси перед різними партнерами чи то опонентами. Це по-перше.

По-друге, дійсно це дає можливість диверсифікації постачань енергоносіїв до Європи.

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В цьому проекті не бере учать Україна, але це дзвіночок для наших супротивників в Росії в тому, що такі проекти можна реалізовувати. І запрошення президента Азербайджану Україні приєднатися до супутнього проекту (Південного газового коридору. - Ред.) - це досить важливо. Треба буде дивитись яким чином там збігаються наші інтереси.

Запрошення президента України на подію відкриття TANAP говорить про все-таки зацікавлення тих країн в тому, щоб приєднувати до подібного роду проектів Україну і показує важливість нашої країни для енергетичної складової, для реалізації різних енергетичних проектів в Європі.