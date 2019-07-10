"Гарматне м'ясо": в мережі спливло відео з неадекватними фанатками Путіна

У мережі з'явилося відео, на якому молоді росіянки бурхливо радіють тому, що вживу побачили свого президента Володимира Путіна і доторкнулися до нього.

На кадрах вони зізнаються, що стояли в натовпі три години, чекаючи главу країну-агресора, і навіть плакали, коли він вийшов до людей і зробив з ними селфі. Відео з неадекватною реакцією дівчат-фанаток Путіна опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фанати Путіна Скріншот відео

"Він бездоганний! Він просто вийшов! Я його помацала! Він просто вийшов – ми цього не очікували. Я його руку зачепила! Я просто ось так перед ним стояла! Я заплакала! Ми три години стояли! Це такі емоції, це просто офігенно!" – кричать наввипередки підлітки, зриваючись на істерику.

За словами українського захисника, така їхня поведінка – підтвердження того, що пропаганда з юних років привчає їх до поклоніння диктатору і готовності віддавати за нього навіть своє життя.

"Що робить зомбоящик та інформаційна політика за "поребриком". Подивіться на реакцію дівчат, які зробили селфі з Путіним. А одній навіть вдалося помацати президента. Можна як хочеш недооцінювати ворога, над ним насміхатися, але те, що там такі результати інформаційної політики, військово-патріотичного виховання, націленого, насамперед, на молодь, не можна не побачити. Грубо кажучи, в Росії у 18 років вже стоїть "гарматне м'ясо", готове загинути без роздумів за Путіна, Росію і "георгіївську" стрічку", – пише Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пенсіонери з так званого загону Путіна влаштували стіну ганьби, розвісивши там фотографії відомих особистостей і логотипи інформаційних ресурсів. Серед осіб, "засуджених" двома російськими пенсіонерками і оголошених ворогами Кремля, – голова Організації українських націоналістів Степан Бандера, п'ятий президент України Петро Порошенко, президент США Дональд Трамп, засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров та інші.

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