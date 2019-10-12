У США заарештували пов'язаного з Україною бізнесмена: у чому звинувачують

У США заарештували бізнесмена українського походження, громадянина Штатів Андрія Кукушкіна. Його підозрюють у порушенні правил фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS SF. Таке ж звинувачення напередодні було пред'явлено бізнесменам Ігорю Фруману та Льву Парнасу. У справі є і четвертий підозрюваний – Девід Коррейя.

Відзначимо, останніх звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків у виборчі кампанії двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада.

Внески за 10 тисяч доларів робилися в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензію на бізнес із розповсюдження марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене.

Фруман і Парнас Колаж

За даними Федеральної виборчої комісії США, одним із прикладів незаконного фінансування кампанії республіканців було встановлено в травні 2018 року, коли вони пожертвували 325 тисяч доларів через фонд America First Action.

Згідно з обвинувальним висновком, 46-річний Кукушкін, на відміну від Парнаса і Фрумана, не звинувачується в додатковій змові з метою приховати виплату неназваному члену Конгресу, щоб просунути "інтереси принаймні одного чиновника українського уряду".

Кукушкін був заарештований у Сан-Франциско вранці 10 жовтня. За словами помічника керівника нью-йоркського відділення ФБР Вільяма Суїні, спочатку він постав перед мировим суддею в Сан-Франциско. Згідно з судовими протоколами, його взяли під варту до слухання в п'ятницю.

Очікується, що пізніше Кукушкін буде переведений у Нью-Йорк, де йому будуть пред'явлені звинувачення.

Андрій Кукушкін CBS SF

Нагадаємо:

У США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали адвокату президента Дональда Трампа у пов'язаних з Україною справах.

Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.

За даними ЗМІ, вони також працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Незабаром бізнесменів взяли під варту. Сума застави – мільйон доларів для кожного.

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019-го Ігор Фруман і Лев Парнас подали позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральної шкоди на суму 200 млн гривень.

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