Французькі спортсмени заразилися коронавірусом в Ухані ще у жовтні? З'явилися сенсаційні дані

Французькі спортсмени могли заразитися коронавірусом COVID-19 ще у жовтні минулого року на Всесвітніх військових іграх, які відбулися в епіцентрі поширення пандемії в китайському місті Ухань.

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Як пише Daily Mail, у деякі спортсменів були важкі симптоми, схожі на грип, під час заходу, який відбувався з 18 по 27 жовтня. У змаганнях взяли участь 10 тисяч атлетів, зокрема 402 із Франції.

"Багато спортсменів на Всесвітніх військових іграх були дуже хворі", – розповіла чемпіонка світу із сучасного п'ятиборства Елоді Кловель.

COVID-19 з'явився набагато раніше, ніж про нього заявили

Також виданню стало відомо, що у торговця рибою, який був госпіталізований у паризьку лікарню з підозрою на пневмонію 27 грудня, було виявлено коронавірус. При цьому він не їздив за кордон.

Китай повідомив Всесвітню організацію охорони здоров'я про нове захворювання тільки через чотири дні після того, як француз уже перебував у лікарні, а карантин в Ухані ввели ще через 24 дні.

"Дослідження засвідчило, що цей вірус поширюється настільки швидко, що, якби чиновники діяли на три тижні раніше, вони б скоротили кількість випадків захворювання на 95%. Навіть якщо на один тиждень раніше – можна було б скоротити кількість хворих на дві третини", – пише газета.

У публікації вказується на один випадок, який трапився в аеропорту Ухань 18 вересня 2019 року. У цей день місцева митниця отримала екстрене повідомлення про те, що пасажир на вхідному рейсі погано почувається і відчуває труднощі з диханням.

В аеропорту оголосили аварійний режим, персонал вдягнув захисні маски. Однак пізніше державні ЗМІ повідомили, що це було тренування перед Всесвітніми військовими іграми, на якому відпрацьовувалася ситуація нібито з появою нового коронавірусу.

Проте навіть у січні китайські лідери не дозволили експертним групам розслідувати вірус, змусили замовкнути лікарів, які намагались попередити громадян, і відмовилися визнати, що передавання вірусу від людини трапилося до 20 січня.

Зі свого боку, ВООЗ закликала країни перевірити на COVID-19 аналізи, взяті восени 2019 року, ще до початку епідемії.

Як писав OBOZREVATEL, китайський лікар з Уханя Чжан Цзісянь ще у грудні повідомив місцевій владі про невідомий вірус, який поширюється серед людей.

Першим, хто публічно заявив про небезпечну хворобу, був лікар Лі Венлян. 30 грудня він опублікував повідомлення в соцмережі і був покараний поліцією за "поширення неправдивих новин". Він помер від коронавірусу 7 лютого.

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