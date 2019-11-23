Францію накрив погодний апокаліпсис: фото і відео масштабного потопу

На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки.
У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.
Також були евакуйовані сотні людей у Варі. Місцевих жителів просять бути уважними і прислухатися до порад місцевої влади.
При цьому в ще п'яти департаментах південного сходу оголошено оранжевий рівень небезпеки. Значні повені в регіоні очікуються також в ніч з 23 на 24 листопада.
Потоп у Франції
соцмережі
Потоп у Франції
соцмережі
Потоп у Франції
соцмережі
L ' # Ardèche subit une #crue très importante. La force du courant est si fort que des troncs d'arbres circulent très rapidement à la surface de l'eau. Source: https://t.co/FZ8yApdWnd pic.twitter.com/YIG5JrwJ9l- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2019
Conditions météo extrêmes au Lavandou (83) avec des vagues énormes. Attention au risque de #submersion littoral! pic.twitter.com/H6VFhKtOqr- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2019
#Pluie et #vent sont au menu ce matin dans le sud-est comme ici à #Antibes. #VigilanceOrange- meteo60 (@ meteo60) November 23, 2019
Video @antibes_jlp pic.twitter.com/tyH0SfMxbD
🔴 2 dpts en #vigilanceRouge- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 23, 2019
🔶 5 dpts en #vigilanceOrange
Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/2odthdrfRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада захід Франції накрив шторм "Амелі", в результаті чого близько 140 тисяч домогосподарств були знеструмлені.
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