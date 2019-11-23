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23 листопада • оновлено в 21:46
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Францію накрив погодний апокаліпсис: фото і відео масштабного потопу

1.8т
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На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки.

У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.

Францію накрив погодний апокаліпсис: фото і відео масштабного потопу

Також були евакуйовані сотні людей у Варі. Місцевих жителів просять бути уважними і прислухатися до порад місцевої влади.

При цьому в ще п'яти департаментах південного сходу оголошено оранжевий рівень небезпеки. Значні повені в регіоні очікуються також в ніч з 23 на 24 листопада.

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Потоп у Франції

Потоп у Франції

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Потоп у Франції

Потоп у Франції

соцмережі

Потоп у Франції

Потоп у Франції

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада захід Франції накрив шторм "Амелі", в результаті чого близько 140 тисяч домогосподарств були знеструмлені.

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Місце
Франція
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