Францію накрив погодний апокаліпсис: фото і відео масштабного потопу

На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки.

У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.

Також були евакуйовані сотні людей у Варі. Місцевих жителів просять бути уважними і прислухатися до порад місцевої влади.

При цьому в ще п'яти департаментах південного сходу оголошено оранжевий рівень небезпеки. Значні повені в регіоні очікуються також в ніч з 23 на 24 листопада.

Потоп у Франції соцмережі

Потоп у Франції соцмережі

Потоп у Франції соцмережі

L ' # Ardèche subit une #crue très importante. La force du courant est si fort que des troncs d'arbres circulent très rapidement à la surface de l'eau. Source: https://t.co/FZ8yApdWnd pic.twitter.com/YIG5JrwJ9l - La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2019

Conditions météo extrêmes au Lavandou (83) avec des vagues énormes. Attention au risque de #submersion littoral! pic.twitter.com/H6VFhKtOqr - La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада захід Франції накрив шторм "Амелі", в результаті чого близько 140 тисяч домогосподарств були знеструмлені.

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