Францію накрив погодний апокаліпсис: 140 тисяч будинків знеструмлено

Захід Франції в ніч з 2 на 3 листопада накрив шторм "Амелі", в результаті чого близько 140 тисяч домогосподарств були знеструмлені.

У 14 департаментах країни вздовж узбережжя Атлантичного океану оголошено оранжевий код метеонебезпеки, передає BFMTV.

Найпотужніший вітер зафіксований в затоці Аркашон, його пориви досягають більше 160 км/год. На деяких дорогах було паралізовано рух через масове падіння гілок, чагарників і дерев. Також кілька доріг були затоплені сильними дощами.

La Croix

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні від сильних злив і смерчів постраждало Чорноморське узбережжя Грузії. В результаті негоди затопленим опинилося місто Батумі, а також сусідній Кобулеті.

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