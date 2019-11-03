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3 листопада • оновлено в 18:16
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Францію накрив погодний апокаліпсис: 140 тисяч будинків знеструмлено

2.1т Читати матеріал російською

Захід Франції в ніч з 2 на 3 листопада накрив шторм "Амелі", в результаті чого близько 140 тисяч домогосподарств були знеструмлені.

У 14 департаментах країни вздовж узбережжя Атлантичного океану оголошено оранжевий код метеонебезпеки, передає BFMTV.

Найпотужніший вітер зафіксований в затоці Аркашон, його пориви досягають більше 160 км/год. На деяких дорогах було паралізовано рух через масове падіння гілок, чагарників і дерев. Також кілька доріг були затоплені сильними дощами.

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Францію накрив погодний апокаліпсис: 140 тисяч будинків знеструмлено

La Croix

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні від сильних злив і смерчів постраждало Чорноморське узбережжя Грузії. В результаті негоди затопленим опинилося місто Батумі, а також сусідній Кобулеті.

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Франція
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Prisyazhny Oleg
Prisyazhny Oleg
Лягушатники претерпят.
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