Франція і Німеччина пішли на посилення карантину

Європейські країни останнім часом демонструють стрімке зростання заражень коронавірусом. Незважаючи на те, це серед іншого це пов'язано зі збільшенням кількості тестувань, уряди йдуть на посилення карантину.

Наприклад, у Німеччині ввели обмеження для проведення приватних вечірок, зустрічей і розширили масочной режим. Тоді як в регіонах Франції взагалі вводять комендантську годину.

У Німеччині посилюють протиепідемічні заходи

За минулу добу в Німеччині зареєстрували рекордну кількість заражених коронавірусом – 6638 осіб. Зауважимо, що востаннє такий показник у країні фіксували ще в березні – 6294 випадків.

Канцлерка Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель 14 жовтня домовилися про посилення протиепідемічних заходів в країні. Вони перш за все стосуються регіонів з високими темпами поширення COVID-19 – менше 50 випадків зараження на 100 тис. Населення протягом тижня.

Тепер там ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватимуться 10 особами з максимум двох домогосподарств. Як повідомляє DW, саме вечірки і зустрічі в колі друзів у Німеччині вважають головним джерелом заражень коронавірусом.

Крім цього, пакет ухвалених урядом рішень передбачає розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тис. населення. Зокрема, масковий режим також введуть у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

У Франції вводять комендантську годину

У зв'язку з прискоренням темпів поширення COVID-19 президент Франції Емманюель Макрон 14 жовтня оголосив про введення з суботи, 17 жовтня, нічної комендантської години в регіоні Іль-де-Франс, в якому розташовується Париж, а також ще в восьми містах країни.

Він діятиме з 21:00 до 06:00 буде і щонайменше чотири тижні. Цей захід, крім паризького регіону, пошириться на Гренобль, Лілль, Ліон, Тулузу, Екс-ан-Прованс, Марсель, Монпельє, Сент-Етьєн і Руан.

За словами французького лідера, відвідування ресторанів і зустрічі з друзями буде заборонено після 21:00. Він підкреслив, що будь-кому, хто перебуватиме поза домом в комендантську годину, необхідно мати для цього вагому причину. За порушення правила передбачається штраф у розмірі 135 євро.

Зазначається, що введенням такого обмеження в країні хочуть домогтися зниження добового показника випадків коронавірусу з 20 тис. до 2-3 тис.

"Ми повинні дотримуватися цих заходів сьогодні, щоб уникнути введення більш жорстких заходів у майбутньому", – цитує Макрона "Інтерфакс-Україна".

Водночас обмеження на користування громадським транспортом у Франції не вводяться. Президент запевнив, що уряд не збирається контролювати життя людей – жителі країни можуть їхати у відпустку і бачитися з членами сім'ї. Однак він закликав продовжувати носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.

"Пандемія COVID-19 викликає занепокоєння, але, незважаючи на другу хвилю коронавірусу, країна не втратила контроль над ситуацією. Запровадження другого карантину буде непропорційним", – пояснив Макрон.

Додамо, що у Франції за добу виявили 22 591 новий випадок зараження COVID-19. За останні шість днів цей показник втретє перевищує позначку в 20 тис. Крім цього, в країні продовжує зростати кількість госпіталізацій, також за минулу добу зафіксували 104 летальні випадки.

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