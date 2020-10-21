Фермер зі США виставив на аукціон барну стійку з особистої яхти Гітлера. Фото

Аукціонний будинок Alexander Historical Auctions, розташований в американському штаті Меріленд, виставив на продаж бар у формі глобуса, який було встановлено на особистій яхті німецького диктатора Адольфа Гітлера Aviso Grille.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що барна стійка з п'ятьма стільцями опинилася в американського фермера. Меблі зберігалася в коморі, яку не розбирали 70 років.

Нещодавно фермер вирішив навести лад у своєму майні й наткнувся на історичну реліквію. Йому вдалося виручити за меблі фюрера 250 тисяч доларів. Кому дістався такий скарб, невідомо.

Зазначається, що на ті часи яхта була величезною – понад 104 метри в довжину. На її борту фюрер приймав представників адміністрації та армії вищих чинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера.