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"Фарс під дулами пістолетів": у Трампа присоромили Путіна за крадіжку Криму

3.5тЧитати матеріал російською

Проведений Росією так званий референдум у Криму в березні 2014 року був "фарсом під дулами пістолетів".

Таку заяву зробив заступник представника Держдепу Роберт Палладіно у своєму Twitter. Він відреагував на безліч "переможних" заяв представників російської влади з нагоди "5-річчя приєднання Криму" (так вони називають анексію).

"Російський так званий "референдум" під дулами пістолетів у Криму п'ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством. Крим – це Україна", – заявив Палладіно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Держдеп США
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Виктор Водолацкий прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой. «В последние месяцы мы от Климкина, как и от Порошенко, слышим подобные неадекватные заявления, которые никогда не сделает уважающий себя политик. Но команде действующего президента Украины сейчас всё позволено. Беду, которая сегодня существует в стране, они всему миру преподносят, как большой плюс. Для Климкина самым лучшим вариантом будет, если он, Порошенко и команда из пятнадцати человек останутся в одиночестве на Украине, а все остальные уедут. Не будет людей, которых необходимо кормить, выплачивать зарплаты и пенсии», — сказал депутат. Киев уже давно выбрал свой путь развития, согласно которому другие страны «приглашают к себе жителей Украины, дают им рабочие места и зарплаты для поддержки их семей». «Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти адекватного президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете и с украинским народом их ничего не связывает»
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Carpenter Oleg, 100%
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Собака лает,караван идёт.Древняя восточная мудрость.
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2
1
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ukr Igore, Вот и моська вылезла.
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1
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Трахохлюк Ми хуйло, Сруське чмо
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Долбоёбы вышиватные, кража это тайное хищение имущества, в данном случае вам открыто дали подсрачник и вышибли из Крыма, никогда в истории не принадлежавший никакой укроине
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5
1
Ukr Igore
Ukr Igore
Окупант парашкін лізь у гузно
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1
кирик вадим
кирик вадим
Поросёнков Петя, уговорил, это был бандитизм
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