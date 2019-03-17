"Фарс під дулами пістолетів": у Трампа присоромили Путіна за крадіжку Криму

Проведений Росією так званий референдум у Криму в березні 2014 року був "фарсом під дулами пістолетів".

Таку заяву зробив заступник представника Держдепу Роберт Палладіно у своєму Twitter. Він відреагував на безліч "переможних" заяв представників російської влади з нагоди "5-річчя приєднання Криму" (так вони називають анексію).

"Російський так званий "референдум" під дулами пістолетів у Криму п'ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством. Крим – це Україна", – заявив Палладіно.

Анексія Криму

Russia's so-called "referendum" at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine - Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 16 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Депутат нелегітимною Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений у України Крим у Тавриду і надати йому статус області.

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

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