"Фарс під дулами пістолетів": у Трампа присоромили Путіна за крадіжку Криму

Проведений Росією так званий референдум у Криму в березні 2014 року був "фарсом під дулами пістолетів".

Таку заяву зробив заступник представника Держдепу Роберт Палладіно у своєму Twitter. Він відреагував на безліч "переможних" заяв представників російської влади з нагоди "5-річчя приєднання Криму" (так вони називають анексію).

"Російський так званий "референдум" під дулами пістолетів у Криму п'ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством. Крим – це Україна", – заявив Палладіно.

Russia's so-called "referendum" at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine