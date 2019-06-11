Фанатка "русского міра" з Ради Європи зібралася в Крим: що відомо

Комісар Ради Європи Дуня Міятович, відома своїми висловлюваннями на підтримку Росії, восени 2019 року відвідає анексований Крим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії. Рішення було озвучено на засіданні міжвідомчої комісії у справах Ради Європи, яке пройшло у вівторок, 11 червня.

"Члени міжвідомчої комісії були проінформовані про досягнуту домовленість про поїздку комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до Криму 7-11 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Дуня Міятович golos-ameriki.ru

Відзначимо, Міятович офіційно вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини 1 квітня 2018 року. До цього вона була представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Комісар РЄ неодноразово висловлювалася (російською мовою) про Україну, зокрема, критикувала заборону російських пропагандистських телеканалів і фільмів, а також закон про декомунізацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко піддала критиці проросійську діяльність Міятович, заявивши, зокрема, що їй "шкода Дуню".

Міятович у відповідь назвала заяву українки пропагандистською.

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