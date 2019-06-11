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Фанатка "русского міра" з Ради Європи зібралася в Крим: що відомо

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Комісар Ради Європи Дуня Міятович, відома своїми висловлюваннями на підтримку Росії, восени 2019 року відвідає анексований Крим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії. Рішення було озвучено на засіданні міжвідомчої комісії у справах Ради Європи, яке пройшло у вівторок, 11 червня.

"Члени міжвідомчої комісії були проінформовані про досягнуту домовленість про поїздку комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до Криму 7-11 жовтня", – йдеться в повідомленні.

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Дуня Міятович

Дуня Міятович

golos-ameriki.ru

Відзначимо, Міятович офіційно вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини 1 квітня 2018 року. До цього вона була представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Комісар РЄ неодноразово висловлювалася (російською мовою) про Україну, зокрема, критикувала заборону російських пропагандистських телеканалів і фільмів, а також закон про декомунізацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко піддала критиці проросійську діяльність Міятович, заявивши, зокрема, що їй "шкода Дуню".

Міятович у відповідь назвала заяву українки пропагандистською.

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Тема
анексія Криму
Теги
КримНовини КримуПорада Європи
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А что страшного и плохого,пусть поедет и посмотрит,там же судя по всему ,татар согнали в резервации ,местных крымчан в концлагеря,по новому мосту идут колоны бурятских танцюрыстов ,и тунгусских подводников итд итп,пусть сфотограыирует и покажет на весьмир правду-папку.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лучше один раз увидеть, что сто раз услышать.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в мире существуют фанатки Украины?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Пигин Макс, существуют. У них офис на Ленинградском шоссе.
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