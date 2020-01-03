"Фактично – війна": найбільші міста США готуються до помсти Ірану за вбивство Сулеймані

Найбільші міста США Нью-Йорк і Лос-Анджелес посилили заходи безпеки у зв'язку з погрозами військових Ірану помститися за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Як передає Daily Mail, правоохоронці очікують активізації терористичних угруповань після жорсткого рішення президента Дональда Трампа.

Колишній співробітник по операціях ЦРУ Сем Фаддіс попередив, що сплячі осередки "Хезболли" ховаються в США і потенційно готові нанести удар. "Ми повинні розуміти, що вони можуть вдарити в будь-який час без попередження", – сказав він.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що "це фактично ставить нас в стан війни і створює цілий ряд небезпек для нашого міста".

Ми будемо захищатися від будь-яких спроб Ірану або його терористичних союзників прийняти відповідні заходи проти США", – заявив він.

Комісар поліції Нью-Йорка Дермот Ши підтвердив, що вже були задіяні додаткові ресурси і правоохоронці "стежать за подіями в Ірані і в усьому регіоні".

Департамент поліції Лос-Анжелеса також заявив, що стежить за ситуацією в Ірані, додавши, що зараз реальної загрози для міста немає.

Відзначається, що в останні роки терористам "Хезболли" передавали інформацію про "особливих" місця в Нью-Йорку разом з фотографіями і описом недоліків об'єктів. Серед них – штаб-квартира ООН, Статуя Свободи, Рокфеллер-центр, Таймс-сквер, Емпайр-Стейт-Білдінг, а також місцеві аеропорти, тунелі і мости.

Але злі наміри були вчасно попереджені, а деяких найманців знайшли і посадили за ґрати. Комісар місцевої поліції Джон Міллер зазначив, що вони були добре підготовлені, щоб запобігти будь-яким нападам. "У Нью-Йорку ми домоглися помітного успіху у виявленні цих сплячих агентів і їхнього згортання", – підкреслив він.

Сулеймані і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через всього декілька хвилин після удару США.

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