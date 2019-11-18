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18 листопада • оновлено в 12:45
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Євросоюз заявив про спрощення візового режиму із сусідкою України

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Рада Євросоюзу оголосила рішення про готовність підписати угоду щодо спрощення візового режиму з Білоруссю.

Про це йдеться у відповідній постанові, документ якої опубліковано 18 листопада в Офіційному журналі ЄС.

Зазначається, що підписання угоди між сторонами буде дозволено після завершення підготовки її тексту.

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Білорусь готується до спрощення візового режиму з Євросоюзом

"Підписання від імені ЄС Угоди про спрощення видачі віз між Європейським Союзом і Білоруссю з цієї миті дозволено, щойно буде завершена підготовка його тексту", – йдеться у документі.

Відповідно, текст цієї угоди буде опубліковано разом із офіційним рішенням про її укладення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підписати угоду про спрощення візового режиму та реадмісію з Європейським Союзом. Він ухвалив це рішення, розуміючи "високу значущість мобільності для громадян країни і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків і наслідків".

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Білорусь
Тег
Європейський Союз
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